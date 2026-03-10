Ядрените опции на Тръмп: 5 сценария за война с Иран

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Д окато войната между Съединените щати и Иран се задълбочава, президентът Доналд Тръмп е изправен пред набор от съдбоносни избори, които ще определят следващия етап на конфликта, пише Newsweek .

В центъра на кризата е ядрената програма на Иран и въпросът дали Вашингтон ще се опита да я унищожи със сила, да я ограничи чрез таен натиск или да принуди Техеран да се върне на масата за преговори. Рискът, пред който е изправен Тръмп, е въвличането на САЩ по-дълбоко в регионална война, която би била трудна за контролиране и дълбоко непопулярна у дома.

Ето петте сценария, пред които е изправен Тръмп в момента:

1. Ескалация на бомбардировките

Един от вариантите за Тръмп е да ескалира бомбардировките срещу ядрената и военна инфраструктура на Иран, опитвайки се допълнително да отслаби способността на Техеран да създаде ядрено оръжие.

Ракетни удари през уикенда са нанесли „тежки щети“ на съоръжение за радиационна стерилизация в Исфахан, според свързаната с държавата иранска информационна агенция ISNA.

САЩ вече преминаха този праг веднъж. През юни миналата година американските сили удариха големи ядрени обекти във Фордо, Натанз и Исфахан, използвайки стелт бомбардировачи B-2, въоръжени с мощни противобункерни бомби, заедно с крилати ракети „Томахоук“, изстреляни от подводница. Операцията, наречена „Среднощен чук“ (Operation Midnight Hammer), беше най-големият и сложен удар, извършван някога срещу ядрената програма на Иран.

Атаките имаха за цел да осакатят способностите на Иран за обогатяване на уран. Но докато съоръженията претърпяха сериозни щети, програмата не беше напълно унищожена и се смята, че известно количество обогатен уран остава погребано под руините на бомбардираните обекти.

2. Изпращане на американски сухопътни войски

Друг, далеч по-драматичен вариант, би бил изпращането на американски сухопътни войски в Иран. Досега Съединените щати разчитаха на въздушни удари и военноморска мощ, но някои служители смятат, че може да са необходими войски на земята за обезопасяване или унищожаване на части от ядрената програма на Иран.

Според NBC News, президентът Доналд Тръмп лично е показал сериозен интерес към разполагането на ограничен брой американски сили за специфични мисии. Те биха могли да включват обезопасяване на ядрени материали, поемане на контрол над повредени обекти за обогатяване или предотвратяване на преместването на запаси от обогатен уран от страна на Иран.

Поддръжниците казват, че „ботуши на земята“ биха позволили на САЩ физически да контролират чувствителни съоръжения по начин, по който въздушните удари не могат. Но рисковете биха били огромни. Иран е много по-голям от Ирак и има силна армия.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит заяви в изявление в отговор на историята на NBC News: „Президентът Тръмп винаги мъдро държи всички опции отворени, но всеки, който се опитва да внуши, че той е в полза на една или друга опция, доказва, че няма реално място на масата“.

3. Сенчеста война и кибероперации

Друг вариант, който Тръмп има, е да ескалира сенчестата война срещу Иран, използвайки кибероперации и тайни действия. Вместо открити военни удари, Съединените щати биха могли да се опитат да забавят ядрената програма на Иран чрез хакване, саботаж и разузнавателни операции.

Кибератаките могат да бъдат насочени към ядрени съоръжения, военни комуникационни системи или енергийна инфраструктура. Този подход е използван и преди. През 2010 г. кибероръжието Stuxnet тайно саботира иранските центрофуги в съоръжението за обогатяване в Натанз. В настоящите обстоятелства това е едновременно по-малко рисков, но и по-малко ефективен вариант.

4. Преговори за сделка с отслабен Иран

Друг възможен път би била дипломацията. Само седмици преди ескалацията на войната, САЩ и Иран бяха ангажирани с непреки ядрени преговори в Оман и Женева през януари и февруари. Тогава преговорите приключиха без сделка.

Сега балансът може да се е променил. Интензивните военни удари и по-нататъшните щети по ядрената инфраструктура оставиха Иран в по-слаба позиция, отколкото по време на предишните разговори. Санкциите и икономическата криза също напрегнаха страната вътрешно. Това може да даде на Вашингтон лост да настоява за по-строги ограничения върху обогатяването и инспекциите, ако Техеран реши, че връщането на масата за преговори е за предпочитане пред продължаването на войната.

5. Принудителна смяна на режима

Най-непредвидимият вариант би бил насърчаването на народно въстание вътре в Иран. Тази стратегия би имала за цел да отслаби ръководството чрез увеличаване на натиска отвътре в страната. Иран вече стана свидетел на големи вълнения тази година. През януари избухнаха масови протести, подклаждани от икономически затруднения, които бяха посрещнати с жестоки репресии от силите за сигурност.

Междувременно хиляди кюрдски бойци в Северен Ирак се подготвят за възможна операция през границата в Иран с подкрепата на САЩ. Кюрдски служители казаха пред Асошиейтед прес, че Тръмп и лидерите на двете основни кюрдски партии в Ирак са обсъдили ситуацията миналата седмица. Всяко кюрдско участие би могло да отвори нов фронт срещу Иран, но също така рискува да въвлече съседен Ирак по-дълбоко в конфликта.

Дилемата на Тръмп

Който и път да избере Тръмп, опасността е, че събитията бързо могат да излязат извън контрола на Вашингтон. Разширяването на въздушните удари или разполагането на сухопътни войски може да предизвика по-силно отмъщение от Иран и неговата мрежа от регионални съюзници. Близкият изток вече е на ръба, като американските бази и жизненоважните морски пътища са в обсега на иранските ракети. Централното предизвикателство е ясно: спиране на ядрените амбиции на Иран без предизвикване на по-дълбока и по-широка война.