Свят

Ядрените опции на Тръмп: 5 сценария за война с Иран

Докато конфликтът между САЩ и Иран се задълбочава, президентът Доналд Тръмп е изправен пред серия от съдбоносни избори, които ще определят следващата фаза на сблъсъка

10 март 2026, 10:50
Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон
След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало
Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран

Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран
Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж
Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта в Иран

Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта в Иран
Тръмп заплаши да удари Иран

Тръмп заплаши да удари Иран "много по-силно", ако блокира доставките на петрол
Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила

Тръмп: Мисля, че войната с Иран е почти приключила
Бенчев: Цената на петрола може до стигне до 150 долара

Бенчев: Цената на петрола може до стигне до 150 долара

Д окато войната между Съединените щати и Иран се задълбочава, президентът Доналд Тръмп е изправен пред набор от съдбоносни избори, които ще определят следващия етап на конфликта, пише Newsweek.

(Във видеото: Тръмп: Войната с Иран е почти приключила)

В центъра на кризата е ядрената програма на Иран и въпросът дали Вашингтон ще се опита да я унищожи със сила, да я ограничи чрез таен натиск или да принуди Техеран да се върне на масата за преговори. Рискът, пред който е изправен Тръмп, е въвличането на САЩ по-дълбоко в регионална война, която би била трудна за контролиране и дълбоко непопулярна у дома.

Какви са възможните сценарии след ударите на САЩ по ядрената програма на Иран

Ето петте сценария, пред които е изправен Тръмп в момента:

1. Ескалация на бомбардировките

Един от вариантите за Тръмп е да ескалира бомбардировките срещу ядрената и военна инфраструктура на Иран, опитвайки се допълнително да отслаби способността на Техеран да създаде ядрено оръжие.

Ракетни удари през уикенда са нанесли „тежки щети“ на съоръжение за радиационна стерилизация в Исфахан, според свързаната с държавата иранска информационна агенция ISNA.
САЩ вече преминаха този праг веднъж. През юни миналата година американските сили удариха големи ядрени обекти във Фордо, Натанз и Исфахан, използвайки стелт бомбардировачи B-2, въоръжени с мощни противобункерни бомби, заедно с крилати ракети „Томахоук“, изстреляни от подводница. Операцията, наречена „Среднощен чук“ (Operation Midnight Hammer), беше най-големият и сложен удар, извършван някога срещу ядрената програма на Иран.

Ултиматумът на Тръмп срещу Иран: обратното броене тече

Атаките имаха за цел да осакатят способностите на Иран за обогатяване на уран. Но докато съоръженията претърпяха сериозни щети, програмата не беше напълно унищожена и се смята, че известно количество обогатен уран остава погребано под руините на бомбардираните обекти.

2. Изпращане на американски сухопътни войски

Друг, далеч по-драматичен вариант, би бил изпращането на американски сухопътни войски в Иран. Досега Съединените щати разчитаха на въздушни удари и военноморска мощ, но някои служители смятат, че може да са необходими войски на земята за обезопасяване или унищожаване на части от ядрената програма на Иран.

Според NBC News, президентът Доналд Тръмп лично е показал сериозен интерес към разполагането на ограничен брой американски сили за специфични мисии. Те биха могли да включват обезопасяване на ядрени материали, поемане на контрол над повредени обекти за обогатяване или предотвратяване на преместването на запаси от обогатен уран от страна на Иран.
Поддръжниците казват, че „ботуши на земята“ биха позволили на САЩ физически да контролират чувствителни съоръжения по начин, по който въздушните удари не могат. Но рисковете биха били огромни. Иран е много по-голям от Ирак и има силна армия.

Война до часове? BBC разкри 7 черни сценария при американска атака срещу Иран

Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит заяви в изявление в отговор на историята на NBC News: „Президентът Тръмп винаги мъдро държи всички опции отворени, но всеки, който се опитва да внуши, че той е в полза на една или друга опция, доказва, че няма реално място на масата“.

3. Сенчеста война и кибероперации

Друг вариант, който Тръмп има, е да ескалира сенчестата война срещу Иран, използвайки кибероперации и тайни действия. Вместо открити военни удари, Съединените щати биха могли да се опитат да забавят ядрената програма на Иран чрез хакване, саботаж и разузнавателни операции.

Кибератаките могат да бъдат насочени към ядрени съоръжения, военни комуникационни системи или енергийна инфраструктура. Този подход е използван и преди. През 2010 г. кибероръжието Stuxnet тайно саботира иранските центрофуги в съоръжението за обогатяване в Натанз. В настоящите обстоятелства това е едновременно по-малко рисков, но и по-малко ефективен вариант.

Рискува ли Тръмп като прибегна до сила срещу иранската ядрена програма?

4. Преговори за сделка с отслабен Иран

Друг възможен път би била дипломацията. Само седмици преди ескалацията на войната, САЩ и Иран бяха ангажирани с непреки ядрени преговори в Оман и Женева през януари и февруари. Тогава преговорите приключиха без сделка.

Сега балансът може да се е променил. Интензивните военни удари и по-нататъшните щети по ядрената инфраструктура оставиха Иран в по-слаба позиция, отколкото по време на предишните разговори. Санкциите и икономическата криза също напрегнаха страната вътрешно. Това може да даде на Вашингтон лост да настоява за по-строги ограничения върху обогатяването и инспекциите, ако Техеран реши, че връщането на масата за преговори е за предпочитане пред продължаването на войната.

5. Принудителна смяна на режима

Най-непредвидимият вариант би бил насърчаването на народно въстание вътре в Иран. Тази стратегия би имала за цел да отслаби ръководството чрез увеличаване на натиска отвътре в страната. Иран вече стана свидетел на големи вълнения тази година. През януари избухнаха масови протести, подклаждани от икономически затруднения, които бяха посрещнати с жестоки репресии от силите за сигурност.

Какво може да се случи, ако САЩ нападнат Иран? Ето седем сценария

Междувременно хиляди кюрдски бойци в Северен Ирак се подготвят за възможна операция през границата в Иран с подкрепата на САЩ. Кюрдски служители казаха пред Асошиейтед прес, че Тръмп и лидерите на двете основни кюрдски партии в Ирак са обсъдили ситуацията миналата седмица. Всяко кюрдско участие би могло да отвори нов фронт срещу Иран, но също така рискува да въвлече съседен Ирак по-дълбоко в конфликта.

Дилемата на Тръмп

Който и път да избере Тръмп, опасността е, че събитията бързо могат да излязат извън контрола на Вашингтон. Разширяването на въздушните удари или разполагането на сухопътни войски може да предизвика по-силно отмъщение от Иран и неговата мрежа от регионални съюзници. Близкият изток вече е на ръба, като американските бази и жизненоважните морски пътища са в обсега на иранските ракети. Централното предизвикателство е ясно: спиране на ядрените амбиции на Иран без предизвикване на по-дълбока и по-широка война.

САЩ-Иран конфликт Доналд Тръмп Иранска ядрена програма Военни сценарии Бомбардировки Сухопътни войски Кибероперации Дипломация Смяна на режима Регионална война
Последвайте ни

По темата

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

F-16 с тренировъчни полети над София, няма връзка с Иран

F-16 с тренировъчни полети над София, няма връзка с Иран

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Защо кучетата обичат да носят пръчки

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Свят Преди 8 минути

Любо Киров изненада Нина Николина на сцената

Любо Киров изненада Нина Николина на сцената

Любопитно Преди 29 минути

Появата му беше пълна изненада не само за феновете, но и за самата Нина. Като истински приятел и голям артист, Любо буквално „взриви“ залата, появявайки се в най-неочаквания момент, за да подкрепи своята колежка и приятелка в този важен за нея проект

„Алкохолната комета“: 3I/ATLAS изхвърля рекордни количества метанол, непознати за Слънчевата система

„Алкохолната комета“: 3I/ATLAS изхвърля рекордни количества метанол, непознати за Слънчевата система

Любопитно Преди 1 час

Съотношението на метанол към циановодород е много по-различно от това при кометите в нашата Слънчева система

След свалените ракети: Турция разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

След свалените ракети: Турция разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Свят Преди 1 час

Кадрови промени в ръководствата на четири областни администрации

Кадрови промени в ръководствата на четири областни администрации

България Преди 1 час

<p>Спецчасти с автомати нахлуха в самолет заради таймер за молитва (ВИДЕО)</p>

Психоза в небето над САЩ: Спецчасти с автомати нахлуха в самолет заради таймер за молитва

Свят Преди 1 час

Драматични кадри показват хора с вдигнати ръце, докато антитерористи извеждат „опасен“ мъж; серия от фалшиви тревоги парализира летищата в САЩ

Тихият убиец: 5 симптома на рак на яйчниците, които често пренебрегваме

Тихият убиец: 5 симптома на рак на яйчниците, които често пренебрегваме

Свят Преди 1 час

Ранните симптоми на рак на яйчниците често не са остри, а се проявяват като продължителен лек до умерен дискомфорт

Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка

Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка

Любопитно Преди 1 час

Любопитен момент между Кейт Мидълтън и принцеса Ан в Уестминстърското абатство стана хит: заради обемните си шапки двете дами се разминаха без традиционната целувка, заменяйки я с усмивки и строго спазване на кралския етикет пред камерите

Ранчото на Джефри Епстийн в Ню Мексико

Ще проговорят ли хълмовете? Търсят телата на две момичета в ранчото на ужасите на Епстийн

Свят Преди 1 час

Мисия в орбита: Екипажът на „Шънчжоу-21“ изучава как работи мозъкът в Космоса

Мисия в орбита: Екипажът на „Шънчжоу-21“ изучава как работи мозъкът в Космоса

Любопитно Преди 1 час

От изследване на мозъчната дейност до тестове за доверие между екипажа и изкуствения интелект: екипажът на „Шънчжоу-21“ постигна значителен напредък в космическата медицина и физиката през последната седмица

<p>Отмъщение в Перник: Мъж преби 15-годишно момче заради скандал между деца</p>

Отмъщение в Перник: Криминално проявен преби 15-годишно момче заради скандал между деца

България Преди 2 часа

41-годишният мъж е задържан след саморазправата в градинката пред кметство „Изток“ в Перник, по случая е образувано бързо производство

Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна

Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна

Технологии Преди 2 часа

Лаптопите са устройства, които са се превърнали в масов продукт и като такъв не могат да си позволят значителни изменения. Но все пак такива са нужни, за да отговорят на променящите се изисквания и очаквания от потребителите

Разбиха престъпна схема за принуждаване на жени към проституция в Банско

Разбиха престъпна схема за принуждаване на жени към проституция в Банско

България Преди 2 часа

Акцията е проведена през нощта на 7 март 2026 г.

Държавата следи цените на горивата, Трайков разговаря с петролния бранш

Държавата следи цените на горивата, Трайков разговаря с петролния бранш

България Преди 2 часа

Виктор Орбан

Унгария забрани износа на суров петрол, сложи таван на цените

Свят Преди 2 часа

Премиерът Виктор Орбан вчера заяви, че Будапеща ще ограничи цените на горивата, за да защити потребителите и бизнеса от скока в цените на петрола. Таванът за горивата ще се прилага за автомобили, регистрирани в Унгария

„Кървав дъжд“ заваля над Испания и Португалия

„Кървав дъжд“ заваля над Испания и Португалия

Свят Преди 2 часа

„Кървавият дъжд“ се образува, когато вятърът вдигне прахови частици от пустинята Сахара високо в атмосферата

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Edna.bg

Джъстин Бийбър изгуби самообладание и хвърли бутилка по папараци в Холивуд

Edna.bg

Клуб от Шампионска лига преговаря с Левски за Сангаре?

Gong.bg

Треньор в efbet Лига хвърли оставка

Gong.bg

Изтребители F-16 прелетяха над София (ВИДЕО)

Nova.bg

Прокуратурата отговори на твърденията на Теодора Георгиева и публикува справка за разследването срещу нея

Nova.bg