Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Външният министър отново заяви, че няма директна опасност за България

10 март 2026, 13:01
10 души са напуснали тази нощ Катар и Кувейт, като евакуацията им е била осъществена по суша. Това обяви служебният външен министър Надежда Нейнски. По думите ѝ посолствата на България в региона са мобилизирани да извеждат сънародниците ни през сухопътни граници, докато се отворят нови въздушни коридори. 

25 българи и членове на техните семейства са заявили готовност да се евакуират от Ливан

„В Ливан напрежението е изключително голямо. Там също тече евакуация и подготовка за извеждане на хората. В момента в Близкия изток не мога да кажа, че има добри новини по отношение на евакуацията. Като цяло в региона ситуацията е изключително напрегната, но на този етап няма директна опасност за България - това мога да потвърдя“, каза Нейнски, цитирана от NOVA.

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

На въпрос върви ли към затишие ситуацията в Близкия изток, особено след разговора по телефона между американския президент Доналд Тръмп и този на Руската федерация Владимир Путин, Нейнски отговори, че много би искала да потвърди, но към момента нивото на ескалация е много високо.

