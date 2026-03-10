СЗО: „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

С ветовната здравна организация (СЗО) предупреди във вторник, че „черният дъжд“, който пада над Иран след ударите срещу петролни съоръжения, може да причини тежки респираторни проблеми. Организацията подкрепи препоръката на иранските власти гражданите да останат по домовете си, съобщава Ройтерс.

Здравната агенция на ООН, която има офис в Иран и работи с местните власти при извънредни ситуации, съобщи, че през седмицата е получила множество сигнали за дъждове, наситени с петролни частици. В понеделник Техеран бе задушен от гъст черен дим, след като петролна рафинерия бе ударена при ескалацията на атаките срещу вътрешните енергийни доставки на Иран – част от военната кампания на САЩ и Израел.

Thick black clouds and oil‑saturated rain are shrouding Iran's capital this morning after major airstrikes hit refineries and storage sites south and west of the city. CNN's Fred Pleitgen reports. CNN operates in Iran only with government permission. pic.twitter.com/Cv0EEHDwom — CNN (@CNN) March 8, 2026

„Черният дъжд и съпътстващият го киселинен дъжд наистина представляват опасност за населението, основно за дихателните пътища“, заяви говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер на пресконференция в Женева. Той добави, че Иран вече е посъветвал хората да не излизат на открито.

Запитан дали СЗО подкрепя този съвет, той отговори: „Предвид рисковете в момента – поразените петролни хранилища и рафинерии, които предизвикаха огромни пожари и сериозно влошаване на качеството на въздуха – това определено е добра идея“.