Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

10 март 2026, 16:54
Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер
Д вама претенденти за титлата “Най-добър готвач на България” ще се простят с шансовете за победа в кулинарното шоу Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Строгият шеф Виктор Ангелов отново ще бъде безкомпромисен към грешките и липсата на желание за развитие, но за кого от участниците това ще означава край на надпреварата?

Междувременно за Сините и Червените предстои любопитно предизвикателство, наречено “Дегустирай и презентирай”. Разделени в отбори по двойки, те ще трябва да опитат специално приготвени от шеф Ангелов блюда, а след това да разгадаят техния състав, рецепта и начин на приготвяне.

Специално участие в епизода ще вземе и талантлива млада дама, която ще демонстрира палитра от уникални таланти, а изпълнението ѝ истински ще развълнува всички.

Кои ще са следващите елиминирани от Hell’s Kitchen, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

