Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

З а Русия скокът в цените на петрола се равнява на икономическа печалба в решаващ момент, тъй като цената на четиригодишната война в Украйна заплашваше да прерасне във вътрешна икономическа криза, пише Politico .

(Във видеото: Как ескалацията в Близкия изток влияе на борсите и инвестициите)

Руският президент Владимир Путин влезе в новата година пред болезнен избор – да ограничи своята така наречена „специална военна операция“ в Украйна или да рискува сериозни щети за икономиката си. Почти за една нощ американският президент Доналд Тръмп му поднесе решението. Ударите на САЩ и Израел срещу Иран изстреляха цените на петрола нагоре, увеличавайки основния източник на приходи за Кремъл и улеснявайки Путин в поддържането на военните усилия.

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

След като Израел бомбардира ирански петролни съоръжения този уикенд, цените на петрола сорт Брент прехвърлиха 100 долара за барел, достигайки най-високата си точка от лятото на 2022 г., когато пазарите скочиха след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Нападението срещу Иран може и да подкопава твърдението на Москва, че подкрепя съюзниците си, но то вече облагодетелства руската икономика и, съответно, войната срещу Украйна. Това оставя Кремъл в отлична позиция да се превърне в един от основните бенефициенти на разрастващия се конфликт в Близкия изток.

Близкият Изток: Игра на руска рулетка за Путин?

Икономически обрат

Само допреди няколко седмици настроенията сред руския икономически елит бяха мрачни. Бюджетният план на руското финансово министерство за тази година предвиждаше базова цена от 59 долара за барел за суровия петрол сорт „Урал“ – основната експортна смес на страната. Но през януари енергийните приходи спаднаха до най-ниското си ниво от 2020 г. насам, допълвайки разочароващите данъчни постъпления.

Тъй като западните санкции, високите лихвени проценти и недостигът на работна ръка натовариха икономиката, напрежението между министерството на финансите и централната банка относно смекчаването на щетите стана все по-видимо.

„Това далеч не беше колапс“, казва Сергей Вакуленко, старши сътрудник в центъра „Карнеги Русия Евразия“.

„Но правителството беше изправено пред трудни избори, трябваше да намали разходите си, да повиши данъците и дори да обмисли известно намаляване на военните разходи“.

Напрежението в Близкия изток "взриви" цените на петрола

Спирането на войната в Украйна никога не е било на дневен ред, добавя Вакуленко, но е ставало ясно, че дори на този фронт Русия ще трябва „малко да икономисва“.

Тогава Израел и САЩ нападнаха Иран. Тъй като Техеран отвърна на удара и конфликтът се преля в регионална война, корабоплаването през Ормузкия проток спря, което изстреля цените на петрола до небето.

„Внезапно Москва получи този подарък“, казва Владимир Милов, бивш заместник-министър на енергетиката, превърнал се в критик на Кремъл в изгнание.

Какво печели Русия от ескалацията в Близкия изток

„Те получиха своя спасителен пояс.“ Днес, казва той, руските служители са „много, много щастливи“.

„Стратегическа грешка“

Вместо да продава с отстъпка заради западните санкции, руският петрол сега може да се търгува на премиум цени, докато основните му купувачи – Индия и Китай – се надпреварват да си осигурят доставки. Нещо повече, те ще имат благословията на Вашингтон.

Миналия петък Министерството на финансите на САЩ издаде 30-дневно изключение (waiver), позволяващо на Индия да купува руски петрол, за да „позволи на петрола да продължи да тече към глобалния пазар“. Ден по-късно министърът на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ могат да „премахнат санкциите върху друг руски петрол“ – рязък обрат спрямо миналогодишната политика на наказване на страни за закупуване на руска енергия.

Очаквано, Кремъл използва момента с максимална изгода.

След нападението срещу Израел: Петролът скочи с над 5%

„Русия беше и продължава да бъде надежден доставчик както на нефт, така и на газ“, каза говорителят на Путин Дмитрий Песков пред репортери в петък, добавяйки, че търсенето на руски енергийни продукти се е увеличило. Междувременно помощникът на Кремъл Кирил Дмитриев злорадства в серия от публикации в X, че „цунамито от петролен шок тепърва започва“, критикувайки решението на Европа да се откъсне от руската енергия като „стратегическа грешка“.

Дългата игра

Енергийните експерти предупреждават, че е твърде рано Москва да обявява победа. Дали иранската криза ще се окаже лек за руската икономика зависи пряко от това колко дълго ще продължи тя.

Милов смята, че за да има реална промяна за икономиката, Русия ще се нуждае от цени на петрола на текущите нива за около година. „Един или два месеца високи цени със сигурност ще помогнат, но няма да я спасят“, казва той.

Има и още една причина, поради която Москва ще се надява войната да се проточи: с всеки ден на военни действия САЩ изчерпват запасите от оръжия, на които Украйна разчита, за да се защитава. Според медийни съобщения Русия предоставя на Иран разузнавателни данни, за да му помогне да насочва ударите си срещу американски военни кораби и самолети.

Убийството на иранския лидер Али Хаменей при американско-израелски въздушен удар може и да е нанесло удар върху обещанието на Русия да защитава съюзниците си, но Путин в крайна сметка може да реши, че това е цена, която си струва да бъде платена.