Свят

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Докато Близкият изток гори, Москва потрива ръце: Скокът на петрола над 100 долара се превърна в неочакван финансов инжекцион, който позволява на Путин да избегне икономическата криза и да продължи войната в Украйна с пълна сила

10 март 2026, 12:56
Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан
Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон
След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало
Ядрените опции на Тръмп: 5 сценария за война с Иран

Ядрените опции на Тръмп: 5 сценария за война с Иран
Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран

Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран
Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж
Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта в Иран

Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта в Иран
„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

З а Русия скокът в цените на петрола се равнява на икономическа печалба в решаващ момент, тъй като цената на четиригодишната война в Украйна заплашваше да прерасне във вътрешна икономическа криза, пише Politico.

(Във видеото: Как ескалацията в Близкия изток влияе на борсите и инвестициите)

Руският президент Владимир Путин влезе в новата година пред болезнен избор – да ограничи своята така наречена „специална военна операция“ в Украйна или да рискува сериозни щети за икономиката си. Почти за една нощ американският президент Доналд Тръмп му поднесе решението. Ударите на САЩ и Израел срещу Иран изстреляха цените на петрола нагоре, увеличавайки основния източник на приходи за Кремъл и улеснявайки Путин в поддържането на военните усилия.

Путин за войната с Иран: Да се възползваме от ситуацията

След като Израел бомбардира ирански петролни съоръжения този уикенд, цените на петрола сорт Брент прехвърлиха 100 долара за барел, достигайки най-високата си точка от лятото на 2022 г., когато пазарите скочиха след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Нападението срещу Иран може и да подкопава твърдението на Москва, че подкрепя съюзниците си, но то вече облагодетелства руската икономика и, съответно, войната срещу Украйна. Това оставя Кремъл в отлична позиция да се превърне в един от основните бенефициенти на разрастващия се конфликт в Близкия изток.

Близкият Изток: Игра на руска рулетка за Путин?

Икономически обрат

Само допреди няколко седмици настроенията сред руския икономически елит бяха мрачни. Бюджетният план на руското финансово министерство за тази година предвиждаше базова цена от 59 долара за барел за суровия петрол сорт „Урал“ – основната експортна смес на страната. Но през януари енергийните приходи спаднаха до най-ниското си ниво от 2020 г. насам, допълвайки разочароващите данъчни постъпления.

Тъй като западните санкции, високите лихвени проценти и недостигът на работна ръка натовариха икономиката, напрежението между министерството на финансите и централната банка относно смекчаването на щетите стана все по-видимо.

„Това далеч не беше колапс“, казва Сергей Вакуленко, старши сътрудник в центъра „Карнеги Русия Евразия“.

„Но правителството беше изправено пред трудни избори, трябваше да намали разходите си, да повиши данъците и дори да обмисли известно намаляване на военните разходи“.

Напрежението в Близкия изток "взриви" цените на петрола

Спирането на войната в Украйна никога не е било на дневен ред, добавя Вакуленко, но е ставало ясно, че дори на този фронт Русия ще трябва „малко да икономисва“.

Тогава Израел и САЩ нападнаха Иран. Тъй като Техеран отвърна на удара и конфликтът се преля в регионална война, корабоплаването през Ормузкия проток спря, което изстреля цените на петрола до небето.

„Внезапно Москва получи този подарък“, казва Владимир Милов, бивш заместник-министър на енергетиката, превърнал се в критик на Кремъл в изгнание.

Какво печели Русия от ескалацията в Близкия изток

„Те получиха своя спасителен пояс.“ Днес, казва той, руските служители са „много, много щастливи“.

„Стратегическа грешка“

Вместо да продава с отстъпка заради западните санкции, руският петрол сега може да се търгува на премиум цени, докато основните му купувачи – Индия и Китай – се надпреварват да си осигурят доставки. Нещо повече, те ще имат благословията на Вашингтон.

Миналия петък Министерството на финансите на САЩ издаде 30-дневно изключение (waiver), позволяващо на Индия да купува руски петрол, за да „позволи на петрола да продължи да тече към глобалния пазар“. Ден по-късно министърът на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ могат да „премахнат санкциите върху друг руски петрол“ – рязък обрат спрямо миналогодишната политика на наказване на страни за закупуване на руска енергия.

Очаквано, Кремъл използва момента с максимална изгода.

След нападението срещу Израел: Петролът скочи с над 5%

„Русия беше и продължава да бъде надежден доставчик както на нефт, така и на газ“, каза говорителят на Путин Дмитрий Песков пред репортери в петък, добавяйки, че търсенето на руски енергийни продукти се е увеличило. Междувременно помощникът на Кремъл Кирил Дмитриев злорадства в серия от публикации в X, че „цунамито от петролен шок тепърва започва“, критикувайки решението на Европа да се откъсне от руската енергия като „стратегическа грешка“.

Дългата игра

Енергийните експерти предупреждават, че е твърде рано Москва да обявява победа. Дали иранската криза ще се окаже лек за руската икономика зависи пряко от това колко дълго ще продължи тя.

Милов смята, че за да има реална промяна за икономиката, Русия ще се нуждае от цени на петрола на текущите нива за около година. „Един или два месеца високи цени със сигурност ще помогнат, но няма да я спасят“, казва той.

Има и още една причина, поради която Москва ще се надява войната да се проточи: с всеки ден на военни действия САЩ изчерпват запасите от оръжия, на които Украйна разчита, за да се защитава. Според медийни съобщения Русия предоставя на Иран разузнавателни данни, за да му помогне да насочва ударите си срещу американски военни кораби и самолети.

Убийството на иранския лидер Али Хаменей при американско-израелски въздушен удар може и да е нанесло удар върху обещанието на Русия да защитава съюзниците си, но Путин в крайна сметка може да реши, че това е цена, която си струва да бъде платена.

Руска икономика Цени на петрола Война в Украйна Конфликт Иран Икономически обрат Западни санкции Владимир Путин Енергийни приходи Близък изток Кремъл
Последвайте ни
Ще получат ли пенсионериите великденски добавки

Ще получат ли пенсионериите великденски добавки

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Предупреждават за ръст на бедността у нас

Предупреждават за ръст на бедността у нас

pariteni.bg
Пет места, в които вашата котка може да се побере

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души

Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души

България Преди 17 минути

Голяма част от тези съоръжения са изграждани още през 70-те и 80-те години

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

Майката на Ивайло Калушев: Това е ужас за нас, искаме истината преди погребението

България Преди 21 минути

Почернените роднини анонсираха протест за този петък с още 6 искания за предоставяне на факти от разследването

,

Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт

Свят Преди 48 минути

Виктор Орбан го очаква почти сигурна загуба на изборите в Унгария на 12 април

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любопитно Преди 49 минути

Доналд Тръмп наложи неофициална униформа в Белия дом, като заменя луксозните обувки на министри и съветници с достъпната марка Florsheim. Президентът лично поръчва моделите, които навремето са били любими и на Майкъл Джексън

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

България Преди 1 час

Той е унищожен в покрайнините на града при спазване на мерките за сигурност

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Любопитно Преди 1 час

Разберете кой запазва спокойствие в трудни ситуации и кой избухва мигновено – това може да ви помогне да разберете по-добре себе си и любимите си хора

Трагедии, лукс и изгнание: Невероятната съдба на императрица Фарах Диба и фамилия Пахлави

Трагедии, лукс и изгнание: Невероятната съдба на императрица Фарах Диба и фамилия Пахлави

Свят Преди 1 час

Почти 50 години след изгнанието, династията Пахлави отново е в центъра на вниманието. Запознайте се с Фарах Диба, престолонаследника Реза и загадъчната принцеса Фарахназ

<p>Стените вече имат очи: Всеки Wi-Fi рутер може да ви следи в реално време</p>

Вече и през стените: Wi-Fi инструмент с отворен код засича човешко движение без камери

Любопитно Преди 1 час

Революционна технология използва обикновени Wi-Fi сигнали, за да „вижда“ обекти зад препятствия, повдигайки сериозни въпроси за личната неприкосновеност в дигиталната ера

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Свят Преди 1 час

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

България Преди 1 час

Държавният глава участва в церемония по полагане на цветя на паметника в столицата

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

В конференцията в Париж участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции, индустриални лидери и водещи експерти

Любо Киров изненада Нина Николина на сцената

Любо Киров изненада Нина Николина на сцената

Любопитно Преди 2 часа

Появата му беше пълна изненада не само за феновете, но и за самата Нина. Като истински приятел и голям артист, Любо буквално „взриви“ залата, появявайки се в най-неочаквания момент, за да подкрепи своята колежка и приятелка в този важен за нея проект

"Оскар"-ите

Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

Любопитно Преди 2 часа

На 15 март ще бъдат раздадени 98-те награди „Оскар“ и вече сме развълнувани да видим най-добрите (и най-лошите) тоалети на червения килим

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Любопитно Преди 2 часа

Работник падна от 10 метра на строеж в Бургас, лекарите се борят за живота му

Работник падна от 10 метра на строеж в Бургас, лекарите се борят за живота му

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в понеделник следобед

„Алкохолната комета“: 3I/ATLAS изхвърля рекордни количества метанол, непознати за Слънчевата система

„Алкохолната комета“: 3I/ATLAS изхвърля рекордни количества метанол, непознати за Слънчевата система

Любопитно Преди 2 часа

Съотношението на метанол към циановодород е много по-различно от това при кометите в нашата Слънчева система

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Изпращаме поредната топла зима

sinoptik.bg
1

Как дивата свиня помага на процесите в природата

sinoptik.bg

С лакирани нокти и бос на ревю: Маколи Кълкин се превърна в сензация на модната седмица

Edna.bg

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Edna.bg

Локо Пд: Има ли изобщо основания за дузпа и защо ВАР не извика главния съдия

Gong.bg

Клуб от Шампионска лига преговаря с Левски за Сангаре?

Gong.bg

Социалното министерство предлага да се отпуснат великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери

Nova.bg

След свалянето на ракети над Турция: Анкара разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Nova.bg