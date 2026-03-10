Свят

Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада

Три синагоги в района на Торонто също бяха обстрелвани през последните дни

10 март 2026, 19:00
Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада
Източник: AP/БТА

Д вама мъже са произвели множество изстрели по консулството на САЩ в Торонто. 

Атака, която полицията описва като „инцидент, свързан с националната сигурност“, предава „Ройтерс“.

Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака

Лицата са се приближили до сградата в центъра на Торонто около 4:30 ч. сутринта (10:30 българско време), излезли са от бял джип и изпразнили няколко пълнителя на пистолети, поясни заместник-началникът на полицията в Торонто Франк Баредо.

По това време вътре е имало хора, но сградата е силно охранявана, силно укрепена и няма пострадали.

„Дали става въпрос за терористична атака – това ще бъде предмет на разследване“, посочиха от канадската федерална полиция.

Протести срещу войната на САЩ и Израел с Иран се проведоха пред консулството миналия уикенд.

Три синагоги в района на Торонто също бяха обстрелвани през последните дни, но няма пострадали.

Източник: AP/БТА

 

Източник: Reuters    
Консулство на САЩ Торонто Стрелба
Всичко от днес

