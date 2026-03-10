Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Т ъй като конфликтът в Близкия изток продължава да се развива, правителствата по света актуализират своите съвети за пътуване до много страни в региона. Няколко от тях са традиционно популярни места за почивка, където туристите обикновено се стичат към дестинации като Дубай и Катар заради техните небостъргачи и пустинни пейзажи, пише Daily Mail.

Тъй като достъпът до тези райони в момента е ограничен или пътуването до тях е съпроводено с нарушения в полетите, пътешествениците търсят други места за посещение с подобни атракции. За щастие, има много дестинации, до които е безопасно да се пътува и които не налагат прелитане над зони на конфликт.

Заменете Дубай с Хонконг

Източник: БТА

Ако търсите почивка, изпълнена с небостъргачи и луксозни търговски центрове, Хонконг може да е правилното място за вас. Дубай е известен със своите изумителни сгради и с това, че е дом на един от най-големите молове в света – Dubai Mall.

Въпреки това, предвид настоящата ситуация, хонконгският Harbour City – търговски център с над 700 магазина – и блестящите високи сгради на мегаполиса са чудесна алтернатива. Пътуващите могат да използват директни полети от големите европейски летища. Някои маршрути включват прекачване в Шанхай, но е важно да се избягват прекачвания в Дубай или Доха, ако искате напълно да заобиколите региона.

Заменете Египет с Австралия

Източник: iStock

В момента британското външно министерство (FCDO) съветва да не се пътува до части от Египет. Популярни курорти като Хургада и Шарм ел Шейх в момента са под специално наблюдение в препоръките за сигурност.

Ако ситуацията ви притеснява, бреговете на Австралия са отлична алтернатива. Кораловият бряг (Coral Coast) в Западна Австралия предлага бели пясъчни плажове и недокоснати рифове. Макар в Австралия да няма пирамиди, страната разполага с огромни пустинни пространства за изследване и директни полети (например от Лондон до Пърт), които позволяват лесна връзка с вътрешността на континента.

Заменете пустините на Абу Даби с Америка

Източник: iStock

Ако вашето пустинно приключение в Абу Даби е било отменено, САЩ предлагат мащабни възможности за подобни преживявания.

Големият басейн (Great Basin): Намира се на изток от Сиера Невада и е най-голямата пустиня в Америка.

Долината на смъртта (Death Valley): Национален парк под морското равнище, известен като най-горещото и сухо място в страната.

Предлагат се множество турове – от офроуд шофиране до пешеходен туризъм, а достъпът през летища като Солт Лейк Сити или Лас Вегас е лесен и директен.

Заменете Турция с Гърция

Източник: iStock/Getty Images

В момента властите съветват да се избягват пътувания в близост до границата на Турция със Сирия. Ако почивката ви е засегната или просто търсите подобни пейзажи и атмосфера, Гърция е най-добрият вариант. Страната разполага с изобилие от „ол инклузив“ опции по своите крайбрежия и гарантира високи температури през лятото. Директните полети до Гърция от големите европейски градове са редовни и кратки.

Заменете Кипър с Майорка

Източник: iStock

Кипър остава в списъка на безопасните държави, но напрежението в региона (включително инциденти с дрон в близост до британската база Акротири) кара някои туристи да се колебаят. Майорка е отлична алтернатива, която предлага същата комбинация от пясъчни плажове, луксозни курорти и услуги тип „всичко включено в цената“. Освен това полетът до испанския остров е значително по-кратък.

Заменете Малдивите с Албания

Източник: iStock

Въпреки че Малдивите се считат за безопасни, полетите до там често минават през Близкия изток, включително през Абу Даби. Поради отменени полети и промени в маршрутите, цените на директните полети до столицата Мале скочиха драстично, достигайки нива от над 7000 паунда за периода около Великден.

Ако не искате да харчите цяло състояние, „Малдивите на Европа“ са за вас. Албания е слънчева 300 дни в годината, а температурите остават приятни (около 18°C) чак до ноември. Крайбрежието на страната предлага тюркоазени води и плажове, които успешно конкурират екзотичните дестинации на далеч по-достъпни цени.