Любопитно

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да се развива, правителствата по света актуализират своите съвети за пътуване до много страни в региона

10 март 2026, 15:19
Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни
Източник: istockphoto

Т ъй като конфликтът в Близкия изток продължава да се развива, правителствата по света актуализират своите съвети за пътуване до много страни в региона. Няколко от тях са традиционно популярни места за почивка, където туристите обикновено се стичат към дестинации като Дубай и Катар заради техните небостъргачи и пустинни пейзажи, пише Daily Mail.

Тъй като достъпът до тези райони в момента е ограничен или пътуването до тях е съпроводено с нарушения в полетите, пътешествениците търсят други места за посещение с подобни атракции. За щастие, има много дестинации, до които е безопасно да се пътува и които не налагат прелитане над зони на конфликт.

Заменете Дубай с Хонконг

Източник: БТА

Ако търсите почивка, изпълнена с небостъргачи и луксозни търговски центрове, Хонконг може да е правилното място за вас. Дубай е известен със своите изумителни сгради и с това, че е дом на един от най-големите молове в света – Dubai Mall.

Въпреки това, предвид настоящата ситуация, хонконгският Harbour City – търговски център с над 700 магазина – и блестящите високи сгради на мегаполиса са чудесна алтернатива. Пътуващите могат да използват директни полети от големите европейски летища. Някои маршрути включват прекачване в Шанхай, но е важно да се избягват прекачвания в Дубай или Доха, ако искате напълно да заобиколите региона.

Заменете Египет с Австралия

Източник: iStock

В момента британското външно министерство (FCDO) съветва да не се пътува до части от Египет. Популярни курорти като Хургада и Шарм ел Шейх в момента са под специално наблюдение в препоръките за сигурност.

Ако ситуацията ви притеснява, бреговете на Австралия са отлична алтернатива. Кораловият бряг (Coral Coast) в Западна Австралия предлага бели пясъчни плажове и недокоснати рифове. Макар в Австралия да няма пирамиди, страната разполага с огромни пустинни пространства за изследване и директни полети (например от Лондон до Пърт), които позволяват лесна връзка с вътрешността на континента.

Заменете пустините на Абу Даби с Америка

Източник: iStock

Ако вашето пустинно приключение в Абу Даби е било отменено, САЩ предлагат мащабни възможности за подобни преживявания.

  • Големият басейн (Great Basin): Намира се на изток от Сиера Невада и е най-голямата пустиня в Америка.
  • Долината на смъртта (Death Valley): Национален парк под морското равнище, известен като най-горещото и сухо място в страната.

Предлагат се множество турове – от офроуд шофиране до пешеходен туризъм, а достъпът през летища като Солт Лейк Сити или Лас Вегас е лесен и директен.

Заменете Турция с Гърция

Източник: iStock/Getty Images

В момента властите съветват да се избягват пътувания в близост до границата на Турция със Сирия. Ако почивката ви е засегната или просто търсите подобни пейзажи и атмосфера, Гърция е най-добрият вариант. Страната разполага с изобилие от „ол инклузив“ опции по своите крайбрежия и гарантира високи температури през лятото. Директните полети до Гърция от големите европейски градове са редовни и кратки.

Заменете Кипър с Майорка

Източник: iStock

Кипър остава в списъка на безопасните държави, но напрежението в региона (включително инциденти с дрон в близост до британската база Акротири) кара някои туристи да се колебаят. Майорка е отлична алтернатива, която предлага същата комбинация от пясъчни плажове, луксозни курорти и услуги тип „всичко включено в цената“. Освен това полетът до испанския остров е значително по-кратък.

Заменете Малдивите с Албания

Източник: iStock

Въпреки че Малдивите се считат за безопасни, полетите до там често минават през Близкия изток, включително през Абу Даби. Поради отменени полети и промени в маршрутите, цените на директните полети до столицата Мале скочиха драстично, достигайки нива от над 7000 паунда за периода около Великден.

Ако не искате да харчите цяло състояние, „Малдивите на Европа“ са за вас. Албания е слънчева 300 дни в годината, а температурите остават приятни (около 18°C) чак до ноември. Крайбрежието на страната предлага тюркоазени води и плажове, които успешно конкурират екзотичните дестинации на далеч по-достъпни цени.

Източник: Daily Mail    
Близкоизточен конфликт Съвети за пътуване Алтернативни почивки Небостъргачи Пустинни пейзажи Плажни дестинации Сигурност при пътуване Проблеми с полети Достъпни дестинации Сравнение на курорти
Последвайте ни

По темата

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

България Преди 28 минути

Костадинов: Няма нищо по-естествено и нищо по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол

Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Любопитно Преди 36 минути

Отслабването в тази възраст има своите специфични предизвикателства. Според изследване периодът между 40 и 49 години е вторият по честота, когато хората наддават на тегло

Сигнал за бомба блокира централна улица в София

Сигнал за бомба блокира централна улица в София

България Преди 1 час

Има множество коли на полицията, жандармерията, линейки и пожарни

ЕС със спешна хуманитарна помощ за Ливан

ЕС със спешна хуманитарна помощ за Ливан

Свят Преди 1 час

Ще бъдат осигурени храна и медицински принадлежности, средства за подслон и топли дрехи

Изненада на „Мис Вселена“: Една от най-красивите жени в света крила голяма тайна на сцената

Изненада на „Мис Вселена“: Една от най-красивите жени в света крила голяма тайна на сцената

Любопитно Преди 1 час

Хайме Ванденберг, представителката на Канада, разкри, че е била бременна по време на целия конкурс, в който успя да се класира сред 30-те най-добри в света. Тя сподели, че вече е била в напреднала бременност по време на финала на конкурса

Доналд Тръмп и Али Лариджани

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Свят Преди 1 час

Началникът на службата по сигурността на режима Али Лариджани отхвърли коментарите на Тръмп, твърдейки, че Иран „не се страхува от вашите празни заплахи“

Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души

Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души

България Преди 1 час

Голяма част от тези съоръжения са изграждани още през 70-те и 80-те години

Ивица Дачич: Пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта

Ивица Дачич: Пет дни бях в безсъзнание на границата между живота и смъртта

Свят Преди 1 час

Сръбският вицепремиер съобщи, че скоро ще бъде изписан от болница

<p>Кой е новият&nbsp;служебен министър на регионалното развитие</p>

Николай Найденов се закле като служебен министър на регионалното развитие

България Преди 2 часа

На 4 март досегашният регионален министър Ангелина Бонева подаде оставка по здравословни причини

,

Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт

Свят Преди 2 часа

Виктор Орбан го очаква почти сигурна загуба на изборите в Унгария на 12 април

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любимите обувки на Доналд Тръмп, които станаха задължителни в Белия дом

Любопитно Преди 2 часа

Доналд Тръмп наложи неофициална униформа в Белия дом, като заменя луксозните обувки на министри и съветници с достъпната марка Florsheim. Президентът лично поръчва моделите, които навремето са били любими и на Майкъл Джексън

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Свят Преди 2 часа

Външният министър отново заяви, че няма директна опасност за България

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

Тъжна развръзка, откриха мъртъв издирвания мъж от Шумен

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство. Извършва се оглед и в присъствието на съдебен лекар. Причината за смъртта на мъжа ще бъде установена след приключване на аутопсията

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Свят Преди 2 часа

Докато Близкият изток гори, Москва потрива ръце: Скокът на петрола над 100 долара се превърна в неочакван финансов инжекцион, който позволява на Путин да избегне икономическата криза и да продължи войната в Украйна с пълна сила

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

Откриха снаряд на жп прелез в Плевен

България Преди 2 часа

Той е унищожен в покрайнините на града при спазване на мерките за сигурност

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Кой чака спокойно и кой избухва мигновено - класация на зодиите

Любопитно Преди 2 часа

Разберете кой запазва спокойствие в трудни ситуации и кой избухва мигновено – това може да ви помогне да разберете по-добре себе си и любимите си хора

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

sinoptik.bg
1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg

Миро посрещна 50 край Индийския океан

Edna.bg

С лакирани нокти и бос на ревю: Маколи Кълкин се превърна в сензация на модната седмица

Edna.bg

Звездата на Славия: Не летя в облаците, но мечтая да играя за Байерн

Gong.bg

Бербатов се срещна със служебния здравен министър

Gong.bg

Сигнал за бомба блокира улица в центъра на София

Nova.bg

Социалното министерство предлага да се отпуснат великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери

Nova.bg