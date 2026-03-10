Любопитно

Бруно Марс превзе върховете на „Билборд“: Певецът с исторически дубъл в класациите

Певецът заема първото място със сингъла I Just Might' Back. Това е десетата песен, с която той оглавява чарта

10 март 2026, 16:44
Бруно Марс превзе върховете на „Билборд": Певецът с исторически дубъл в класациите
Източник: БТА

А мериканският певец и автор на песни Бруно Марс се завърна на челна позиция в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, отбелязвайки трета непоследователна седмица на върха й, съобщи сайтът на изданието. 

Марс заема първото място със сингъла I Just Might' Back. Това е десетата песен, с която той оглавява чарта.

Изпълнителят класира още един сингъл в челната петица на Хот 100 - Risk It All на четвърта позиция. Това е 22-рата песен, с която Бруно Марс намира място в Топ 10. 

За първи път изпълнителят оглавява едновременно чартовете за албуми и сингли, след като новата му тава The Romantic покори върха на албумната класация Билборд 200.

В чарта Хот 100 за сингли Ела Лангли, която миналата седмица беше на първо място, е отстъпила на втора позиция с Choosin'Texas.

Следва Оливия Дийн с Man I Need.

Челната петица се допълва от Алекс Уорън с Ordinary.

В Топ 10 на класацията за сингли Хот 100 намират място още Тейлър Суифт с Opalite, Пинк Пантърес със Stateside в сътрудничество със Зара Ларсон, измислената група "Хънтрикс" от хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони" с Golden, отново Суифт с The Fate of Ophelia и sombr с Back to Friends. 

Източник: БТА/Елена Христова    
Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

„Огън, ярост и смърт“: Тръмп с най-сериозния си ултиматум, Иран е пред заличаване

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

От рап сцената до властта: Кой е Балендра Шах – следващият министър-председател на Непал?

СЗО: „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Протест на служители на градския транспорт в Русе

67% от мъжете между 25 и 35 години са необвързани: Има ли криза на самотата сред българите?

Сигнал за бомба блокира централна улица в София

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

ЕС със спешна хуманитарна помощ за Ливан

Изненада на „Мис Вселена“: Една от най-красивите жени в света крила голяма тайна на сцената

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Само 247 бомбоубежища в България, има място за едва 60 000 души

