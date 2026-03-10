Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

Д ве момичета на по 11 години са били блъснати от автомобил, докато пресичали на пешеходна пътека в Лом, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Произшествието е станало вчера в 14:44 часа на кръстовище между улиците „Дунавска“ и „Пристанищна“. Децата пресичали на обозначена с пътни знаци пешеходна пътека в участък, който бил в ремонт. Причина за катастрофата е това, че шофьорът на товарен микробус „Фолксваген Транспортер", който е мъж на 45 години от Ловеч, не проявил достатъчно внимание и ударил ученичките странично с предната лява част на автомобила.

Двете деца са откарани незабавно в болницата в Лом и са настанени за лечение с наранявания, но без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство, шофьорът е проверен за употреба на алкохол, като тестът е отрицателен.