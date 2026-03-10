Свят

След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

В момента разследващите се опитват да установят дали Ортис е знаела със сигурност, че певицата се намира в имота

10 март 2026, 11:26
И дентифицираха жената, открила стрелба по имението на Риана в Бевърли Глен. Властите все още работят по изясняване на мотивите за нападението, извършено докато суперзвездата е била в дома си.

Нови подробности за стрелбата по дома на Риана: Стреляно е с полуавтоматична пушка AR-15 (СНИМКИ)

Задържаната е Ивана Лизет Ортис (35 г.) от Флорида. Тя е с повдигнато обвинение в опит за убийство, а съдът определи рекордна гаранция от над 10 милиона долара. Криминалното досие на Ортис показва поредица от случаи на домашно насилие, датиращи от 2023 г.

Извършителката е арестувана в неделя, след като в района на имота на Риана са отекнали изстрели. Според разследващите огънят е открит от автомобил, паркиран на улицата точно срещу имението.

По време на инцидента Риана е била вкъщи, но за щастие няма пострадали. Източници съобщават, че по сградата са произведени множество изстрели, които са поразили само външната фасада и входната порта, без да проникнат в интериора. Няколко куршума са уцелили и превозно средство, паркирано пред дома. Кадри от мястото на произшествието показват дупки от куршуми по портата, които по-късно са били покрити с тиксо.

Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена

Според източници от полицията Ортис е използвала полуавтоматично оръжие, тип AR-пистолет. При канонадата са пострадали поне още две къщи в съседство.

Аудиозаписи от полицейския диспечер разкриват подробности по задържането: автомобилът на заподозряната – бяла Tesla – е бил проследен от хеликоптер на полицията в Лос Анджелис (LAPD) до паркинг на търговски център. Там тя е била обградена и задържана от патрулни екипи.

В момента разследващите се опитват да установят дали Ортис е знаела със сигурност, че певицата се намира в имота. Представители на правоохранителните органи заявиха пред ABC News, че проверяват всеки аспект от живота на обвиняемата, включително активността ѝ в социалните мрежи.

В профилите на Ортис са открити поредица от смущаващи и несвързани видеа. В

В понеделник туристическите автобуси, преминаващи през елитния квартал, бяха пълни с хора, озадачени от бруталното посегателство. „Не знам какво става с тези хора. Не мога да разбера защо някой би искал да нарани толкова добър човек като Риана“, сподели екскурзоводът Гавин.

Риана има три деца от партньора си – рапъра A$AP Rocky. Към момента не е потвърдено дали той и децата са били в имението по време на атаката.

Източник: abc7.com    
Риана Стрелба Имение на Риана Ивана Ортис Опит за убийство Арест Разследване
