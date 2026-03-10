България

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

Страната е длъжна да поддържа запаси за минимум 90 дни

10 март 2026, 17:40
България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси
Източник: iStock

Д ържавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е в пълна готовност за отпускане на петролни запаси при необходимост и при спазване на националното законодателство.

Това заяви председателят на Агенцията Асен Асенов пред народните представители по време на извънредно заседание на Народното събрание, свикано във връзка със ситуацията с горивата и конфликта в Близкия изток.

Към днешна дата общото количество петролни запаси възлиза на 1 007 360 тона, от които 780 141 тона се съхраняват на територията на България, а 227 220 тона – в други държави членки на Европейския съюз.

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

По видове горива запасите са както следва:

Автомобилен бензин – 64 435 тона, от които 11 474 тона се съхраняват в Унгария, Словения и Румъния;

Гориво за дизелови двигатели – 525 733 тона, от които 42 746 тона са в Унгария, Словения, Румъния и Гърция;

Реактивно гориво от керосинов тип – 5 395 тона, съхранявани изцяло на територията на страната;

Газ пропан-бутан – 656 тона, съхранявани на територията на страната;

Котелно гориво – 54 724 тона, съхранявани на територията на страната;

Нефт – 356 417 тона, от които 173 000 тона се съхраняват в Италия и Гърция.

За преработката на цялото количество нефт на и извън територията на страната до крайни продукти са необходими между 23-40 денонощия, като в този случай общото количество създадени запаси ще обезпечи над 90 дни среднодневно потребление. 

Съгласно Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, страната е длъжна да поддържа запаси за минимум 90 дни, от които 30 дни се създават от държавата чрез Държавния резерв, а 60 дни – от задължени лица. Количествата, създадени от Агенцията, се съхраняват изцяло на територията на страната, докато задължените лица имат право да съхраняват до 50% от своите запаси в други държави членки на ЕС.

По думите на Асен Асенов е създадена необходимата организация съгласно Плана за намеса при извънредни ситуации. Осъществява се постоянна комуникация с институциите, ангажирани с изпълнението му, както и с представители на бизнеса. Изготвени са необходимите документи, извършени са проверки на количествата и се изпълнява планът за контролната дейност на Агенцията.

Във връзка с усложнената международна обстановка са извършени проверки във всички складодържатели на територията на страната, включително и в петролните бази на Агенцията. Проверени са общо 113 резервоара, като не са установени нарушения или отклонения в количеството и качеството на съхраняваните запаси, допълват от „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

С цел анализ на възможностите за поетапно освобождаване на горива са проведени разговори със задължените лица. Според предоставената информация запасите, съхранявани на територията на страната, могат да бъдат отпуснати в срок между 5 и 15 работни дни, а за доставката на запасите, съхранявани в други държави, са необходими между 15 и 45 дни.

Продължава и непрекъснат мониторинг на запасите, съхранявани в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл България“ ЕООД, като не са установени липси. От февруари тази година количествата, съхранявани от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ на територията на Нидерландия, вече са създадени и се поддържат на територията на България.

Към момента са разпоредени и над 390 проверки на компании-вносители на нефт и нефтопродукти, които са в ход.

По думите на Асенов не са установени признаци за затрудняване на доставките, каквито биха били налице при намаляване с 20% на общото ниво на доставките в рамките на два последователни месеца спрямо същия период на предходната година. Анализът на данните продължава.

Източник: Statereserve.bg    
