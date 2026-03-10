Разкриха класацията на най-богатите хора в света – броят на милиардерите расте

Б роят на милиардерите е достигнал рекордното равнище от 3 428 души, като Илон Мъск запазва титлата на най-богатия човек в света според Forbes .

Последната класация на списанието, доминирана от технологичния сектор, поставя шефа на Tesla и SpaceX на първо място с нетно състояние от 839 млрд. долара (£623 млрд.), следван от съоснователите на Google Лари Пейдж с 257 млрд. долара и Сергей Брин с 237 млрд. долара.

Доналд Тръмп също отбелязва ръст на състоянието си с 27% до 6,5 млрд. долара благодарение на сделките си с криптовалути и след отмяната на глобата му за измама в Ню Йорк, което прави президента на САЩ 645-ия най-богат човек в света.

40-ият годишен списък на милиардерите на Forbes включва и забележителни дебюти, сред които рапърът Dr. Dre (1 млрд. долара), певицата Бионсе Ноулс-Картър (1 млрд. долара) и тенис звездата Роджър Федерер (1,1 млрд. долара), съобщава Sky News .

Сред 390-те новодошли са Грег Абел (1 млрд. долара), наследникът на Уорън Бъфет като главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, братът на г-н Мъск – Кимбъл Мъск (1,4 млрд. долара), и бившата съпруга на г-н Брин – Никол Шанахан (1,4 млрд. долара).

Общо включените в списъка притежават рекордните 20,1 трилиона долара, което е увеличение с 4 трилиона долара спрямо миналата година, докато богатството на най-богатите хора в света продължава да расте. Миналогодишният списък включваше 3 028 милиардери.

Броят на хората със състояние над 100 млрд. долара се е изкачил до 20, в сравнение с 15 преди година.

Forbes също така оценява, че крипто баронът Чангпенг Джао (CZ) вече е по-богат от основателя на Microsoft Бил Гейтс със състояние от 110 млрд. долара.

Шестимата най-богати хора в списъка са американци, като основателят на Amazon Джеф Безос (224 млрд. долара), главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг (222 млрд. долара) и съоснователят на Oracle Лари Елисън (190 млрд. долара) също заемат предни позиции.

Френският титан в производството на луксозни стоки Бернар Арно и семейството му се нареждат на седмо място с приблизително богатство от 171 млрд. долара.

Топ десет на най-богатите милиардери включва още основателя на Nvidia Дженсън Хуанг (154 млрд. долара), инвеститора Уорън Бъфет (149 млрд. долара) и испанския моден магнат Амансио Ортега (148 млрд. долара). Само шепа британци фигурират по-надолу в класацията, включително мениджърът на хедж фондове Майкъл Плат. Той е под номер 120 в списъка с приблизително нетно състояние от 20 млрд. долара.

Г-н Мъск отбелязва и най-големия прираст в долари, добавяйки 497 млрд. долара към богатството си. Междувременно Лей Джун, основателят на китайската компания за електроника Xiaomi, е загубил най-много, като състоянието му е спаднало с 15,6 млрд. долара.

Средното нетно състояние на най-богатите милиардери в света също е по-високо – средно 5,8 млрд. долара, спрямо 5,3 млрд. долара миналата година.

Тази година 89 души са отпаднали от списъка, включително предприемачът и ръководител на НАСА Джаред Айзъкман и предприемачът в сферата на недвижимите имоти Чарлз Коен.

Въпреки че традиционно в списъка доминират мъжете, тази година са включени 122 жени, натрупали състоянието си сами, с обща нетна стойност от 462 млрд. долара.

Най-младият милиардер в света е 20-годишната наследница Амели Фойгт Трежес, бразилка, чийто дядо основава фирмата за промишлени машини WEG, и чието състояние се оценява на 1,1 млрд. долара.

Съоснователят на стартъпа за наемане на персонал чрез изкуствен интелект Mercor, Сурия Мидха, е най-младият милиардер, натрупал сам богатството си, на 22 години. Американецът е един от 12-те милиардери в списъка под 30-годишна възраст, които сами са изградили състоянието си.