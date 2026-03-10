Любопитно

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Pussycat Dolls се завръщат за световно турне след 16-годишна пауза и съдебни битки. Никол Шерцингер официално потвърди участието си, а нов уебсайт "pcdforever" вече загатна за голямото събитие, което феновете очакват от години

10 март 2026, 15:30
Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне
Източник: Getty Images

Pussycat Dolls се събират за световно турне – и Никол Шерцингер определено е част от плановете. Изглежда, че тези „котенца“ наистина имат девет живота.

Pussycat Dolls успяха да оцелеят след грозни съдебни процеси, отменени концерти заради пандемията и зашеметяващ ренесанс в самостоятелната кариера на водещата им певица. Сега те се завръщат на сцената, научи Page Six.

Музикални експерти разкриват, че изпълнителките на хита „Don't Cha“ се подготвят за мащабно световно турне след 16-годишна пауза, като са планирани и серия от участия в САЩ. Фронтдамата Никол Шерцингер „със сигурност се завръща“ в състава, а според източници официалното съобщение за турнето ще бъде публикувано до броени дни.

Групата се разпадна през 2010 г. веднага след края на тогавашното им турне. Опит за завръщане бе планиран още за 2020 г., но пандемията от COVID-19 провали тези намерения. Последва остър конфликт между Шерцингер и основателя на групата Робин Антин, които влязоха в продължителна съдебна битка. В съдебните документи Антин твърдеше, че Шерцингер първоначално е потвърдила участието си, но впоследствие е отказала да излезе на сцена, освен ако не получи 75% от печалбата и пълен творчески контрол – ход, който той определи като „изнудване“. Двамата все пак постигнаха споразумение през 2024 г.

Междувременно Шерцингер отбеляза огромен професионален триумф. Тя получи възторжени отзиви за ролята си на Норма Дезмънд в новата постановка на „Булевардът на залеза“ в Уест Енд през 2023 г. Спектакълът покори Бродуей и донесе на Никол престижната награда „Тони“ за най-добра актриса в мюзикъл.

В понеделник обаче групата даде ясен сигнал за завръщане, стартирайки нов уебсайт с красноречивото име „pcdforever“. Още през 2024 г., точно преди дебюта си на Бродуей в шоуто на Андрю Лойд Уебър, Шерцингер не изключи възможността отново да се събере с формацията, която я направи световна звезда.

„Обичам моите Dolls. Обичам Pussycat Dolls. Затова винаги казвам: никога не казвай никога“, сподели тя в интервю за Daily Mail тогава. Певицата призна, че „очевидно е на различно място в живота си в момента“, но добави: „Никога не знаеш какво крие бъдещето“. Тя подчерта, че поддържа връзка с колежките си: „Наистина се радвам за момичетата. Виждам ги. Обичам да следя профилите им в Instagram – всички процъфтяват и изглеждат страхотно“.

Британският таблоид The Sun вече съобщи, че групата може да се завърне като трио, но все още не е потвърдено колко от оригиналните членове ще се качат на сцената. Източници обаче са категорични, че Шерцингер е „твърдо в играта“.

През декември Никол загатна за бъдещите планове, публикувайки клип от хита „Buttons“ със Снуп Дог. „Оттогава досега... виждайки как това видео достига 1 милиард гледания в YouTube, сърцето ми се изпълва с огромна благодарност. За феновете на PCD. За спомените. За това, което предстои“, написа тя.

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Кой ще свали куртката си завинаги?

Бруно Марс превзе върховете на „Билборд“: Певецът с исторически дубъл в класациите

Певецът заема първото място със сингъла I Just Might' Back. Това е десетата песен, с която той оглавява чарта

Гюров: В Гърция виждаме много близък партньор с общи ценности

Разкриха класацията на най-богатите хора в света – броят на милиардерите расте

Броят на свръхбогатите е скочил до рекордните 3 428 души, като Илон Мъск запазва челната позиция според данните на списание Forbes.

Те са обвинени и за незаконно преминаване през границата

След атаките срещу енергийните обекти: Киселинни валежи, наситени с петрол, застрашават дихателните пътища на милиони в Техеран

Българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа

Костадинов: Няма нищо по-естествено и нищо по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол

Отслабването в тази възраст има своите специфични предизвикателства. Според изследване периодът между 40 и 49 години е вторият по честота, когато хората наддават на тегло

Първоначалният им план за демонстрациите обаче беше осуетен

Стефан Станев, ментор в академия за необвързани мъже, казва, че в България мъжкото население има най-високия процент на хора, живеещи с родители

Има множество коли на полицията, жандармерията, линейки и пожарни

Ще бъдат осигурени храна и медицински принадлежности, средства за подслон и топли дрехи

Хайме Ванденберг, представителката на Канада, разкри, че е била бременна по време на целия конкурс, в който успя да се класира сред 30-те най-добри в света. Тя сподели, че вече е била в напреднала бременност по време на финала на конкурса

„Внимавай ти да не си елиминиран“ – Иран отговори на Тръмп

Началникът на службата по сигурността на режима Али Лариджани отхвърли коментарите на Тръмп, твърдейки, че Иран „не се страхува от вашите празни заплахи“

Голяма част от тези съоръжения са изграждани още през 70-те и 80-те години

