Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Pussycat Dolls се събират за световно турне – и Никол Шерцингер определено е част от плановете. Изглежда, че тези „котенца“ наистина имат девет живота.

Pussycat Dolls успяха да оцелеят след грозни съдебни процеси, отменени концерти заради пандемията и зашеметяващ ренесанс в самостоятелната кариера на водещата им певица. Сега те се завръщат на сцената, научи Page Six.

Музикални експерти разкриват, че изпълнителките на хита „Don't Cha“ се подготвят за мащабно световно турне след 16-годишна пауза, като са планирани и серия от участия в САЩ. Фронтдамата Никол Шерцингер „със сигурност се завръща“ в състава, а според източници официалното съобщение за турнето ще бъде публикувано до броени дни.

Групата се разпадна през 2010 г. веднага след края на тогавашното им турне. Опит за завръщане бе планиран още за 2020 г., но пандемията от COVID-19 провали тези намерения. Последва остър конфликт между Шерцингер и основателя на групата Робин Антин, които влязоха в продължителна съдебна битка. В съдебните документи Антин твърдеше, че Шерцингер първоначално е потвърдила участието си, но впоследствие е отказала да излезе на сцена, освен ако не получи 75% от печалбата и пълен творчески контрол – ход, който той определи като „изнудване“. Двамата все пак постигнаха споразумение през 2024 г.

Междувременно Шерцингер отбеляза огромен професионален триумф. Тя получи възторжени отзиви за ролята си на Норма Дезмънд в новата постановка на „Булевардът на залеза“ в Уест Енд през 2023 г. Спектакълът покори Бродуей и донесе на Никол престижната награда „Тони“ за най-добра актриса в мюзикъл.

В понеделник обаче групата даде ясен сигнал за завръщане, стартирайки нов уебсайт с красноречивото име „pcdforever“. Още през 2024 г., точно преди дебюта си на Бродуей в шоуто на Андрю Лойд Уебър, Шерцингер не изключи възможността отново да се събере с формацията, която я направи световна звезда.

„Обичам моите Dolls. Обичам Pussycat Dolls. Затова винаги казвам: никога не казвай никога“, сподели тя в интервю за Daily Mail тогава. Певицата призна, че „очевидно е на различно място в живота си в момента“, но добави: „Никога не знаеш какво крие бъдещето“. Тя подчерта, че поддържа връзка с колежките си: „Наистина се радвам за момичетата. Виждам ги. Обичам да следя профилите им в Instagram – всички процъфтяват и изглеждат страхотно“.

Британският таблоид The Sun вече съобщи, че групата може да се завърне като трио, но все още не е потвърдено колко от оригиналните членове ще се качат на сцената. Източници обаче са категорични, че Шерцингер е „твърдо в играта“.

През декември Никол загатна за бъдещите планове, публикувайки клип от хита „Buttons“ със Снуп Дог. „Оттогава досега... виждайки как това видео достига 1 милиард гледания в YouTube, сърцето ми се изпълва с огромна благодарност. За феновете на PCD. За спомените. За това, което предстои“, написа тя.