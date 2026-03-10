България

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево“

Те са обвинени и за незаконно преминаване през границата

10 март 2026, 15:43
Източник: БТА

Р айонна прокуратура-Хасково привлече като обвиняеми по бързи производства две ирански гражданки, на 19 г. и на 18 г., за това, че вчера на ГКПП  „Капитан Андреево“, всяка една от тях съзнателно се ползвала от преправен официален чуждестранен документ за самоличност - френски задграничен паспорт, като за самото съставяне не може да им се търси наказателна отговорност.

Заловиха нелегални емигранти и фалшификатор

Те са привлечени като обвиняеми и за това, че влезли през границата на страната от Турция в България без разрешение на надлежните органи на властта.

Вчера следобед, на ГКПП „Капитан Андреево“ за влизане от Турция в България пристигнал автобус,  марка “Мерцедес”, с български регистрационен номер. Той се движел по редовната линия от Истанбул до София. В него се намирали и двете ирански гражданки. При извършената проверка на документите на пътниците в автобуса, дежурният граничен полицай при ГПУ-Свиленград установил, че всяка една от тях представила преправен френски задгранични паспорт, за да влезе в страната.

Гърция: Хванаха афганистанки с фалшиви български паспорти

Двете ирански гражданки са настанени в Специален дом за временно настаняване на чужденци. По бързите производства се извършват действия по разследването.

Източник: Prb.bg    
Районна прокуратура-Хасково Ирански гражданки ГКПП Капитан Андреево
