Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

С тана ясно, че новият върховен лидер на Иран е купил два луксозни апартамента на стойност 35 милиона паунда, намиращи се на броени метри от израелското посолство в Лондон, съобщава The Telegraph .

(Във видеото: Избраха Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран)

Апартаментите са закупени чрез Али Ансари, ирански банкер, който беше санкциониран от британското правителство през октомври миналата година за финансиране на Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC). Правителството определи Ансари като „корумпиран“ и предприе стъпки за замразяване на активите му и забрана за пътуване до Обединеното кралство. Британските разузнавателни служби са наясно с съществуването на имотите.

Твърди се, че Ансари е купил апартаментите през 2014 г. и 2016 г. от името на Моджтаба Хаменей, син на Али Хаменей, убития аятолах. 56-годишният Моджтаба беше избран за върховен лидер на Иран на мястото на баща си в неделя.

Единият апартамент е закупен през март 2014 г. за 16,75 млн. паунда, а вторият – през ноември 2016 г. за 19 млн. паунда. Настоящата стойност на двата апартамента, които разполагат с отделни помещения за персонал, се оценява на близо 50 млн. паунда.

Луксозните жилища, намиращи се на един от най-желаните адреси в Лондон, са в съседство с израелското посолство на „Кенсингтън Палас Гардънс“, което само по себе си е близо до двореца Кенсингтън.

Израелски източници отказаха да коментират потенциалния риск за сградата им, която е под постоянна заплаха от нападение и която – като следствие – е една от най-охраняваните сгради в Обединеното кралство.

Bloomberg твърди, че разполага с доказателства за връзки между Ансари, новия върховен лидер на Иран и фиктивни компании, използвани за закупуване на други имоти в Лондон, в цяла Европа и в Персийския залив. Имотната империя включва къща, купена за 33,7 млн. паунда в Лондон през 2014 г. на „Бишопс Авеню“, т. нар. „Улица на милиардерите“ в покрайнините на Хампстед Хийт. Той също така е купил редица изоставени имоти на същата улица.

Bloomberg твърди, че Ансари е бил „от решаващо значение за сделките“, извършени от името на Моджтаба Хаменей. Описани от един брокер на луксозни имоти като „един от най-ексклузивните адреси в света“, апартаментите, купени от Ансари на „Палас Грийн“, стоят на по-малко от 50 ярда от израелското посолство. Девететажната сграда се извисява над задната част на посолството.

Когато Ансари беше санкциониран през октомври миналата година, Хамиш Фалконър, министър за Близкия изток, заяви: „Днес обявяваме санкции срещу корумпирания ирански банкер и бизнесмен Али Алиакбар Ансари за неговата роля във финансовата подкрепа на дейностите на IRGC“.

„Това определяне изпраща ясно послание – няма да толерираме заплахи от IRGC и няма да се поколебаем да предприемем най-ефективните мерки срещу тях“.

В официално изявление, разпространено миналата година, правителството казва, че .Ансари е „улеснявал и предоставял подкрепа за враждебна дейност от страна на правителството на Иран, а именно предоставяне на икономически ресурси на IRGC и на лица, които са предприели дейност, целяща дестабилизиране на Обединеното кралство или която и да е друга страна“.

Ансари (на 57 години), който според правителството притежава паспорти, издадени от Иран, Кипър и Сейнт Китс и Невис в Карибите, натрупва състоянието си, създавайки банка „Аянде“ в Иран през 2013 г. – годината преди да купи първия си апартамент в Кенсингтън. Банката беше затворена миналата година, след като централната банка на Иран отне лиценза ѝ за дейност, след като натрупа огромни загуби на фона на твърдения за широко разпространена корупция.

От The Telegraph уточняват, че са потърсили Ансари в двата апартамента, които притежава, но охранител е заявил, че никой не се намира в нито един от тях.

Роджър Герсон, адвокат на Ансари, заяви: „Г-н Ансари, в отговор на увреждащи твърдения в международните медии, категорично отрича всякакви финансови отношения с Ислямския революционен гвардейски корпус на Иран или с новия върховен лидер“.

„Негово намерение е да оспори решението на правителството на Обединеното кралство за налагане на санкции. При тези обстоятелства, когато се очаква съдебен процес, той няма по-нататъшен коментар, въпреки че би помолил медиите да не повтарят тези неоснователни обвинения“.