Гърция активира операция „Пустинен скорпион"

Планът включва засилен контрол и превантивни мерки за сигурност в цялата страна

10 март 2026, 16:53

Г ръцката Национална разузнавателна служба е привела службите за сигурност в повишена готовност и е задействала операция под кодовото име „Пустинен скорпион“ заради развитието на конфликта в Близкия изток.

Планът включва засилен контрол и превантивни мерки за сигурност в цялата страна. Европол предупреди, че американски военни обекти в Източното Средиземноморие, включително бази в Гърция, могат да станат потенциална цел на терористични атаки.

САЩ разширяват военното си присъствие в Гърция

Особено внимание се обръща на американските бази в залива Суда на остров Крит и в пристанищния град Александруполис. Засилен е контролът на летища и други транспортни центрове, а службите проверяват и резервации в хотели и имоти за краткосрочни наеми.

Под прикритие действат и агенти, които се представят за туристи, служители в хотели или участници в конференции. Паралелно се разследват и случаи на предполагаем шпионаж около базата в Суда, след като през последните месеци бяха арестувани заподозрени от Грузия и Азербайджан.

