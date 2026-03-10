Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

Свят

Двамата разговаряха в Париж

10 март 2026, 14:09
М инистър-председателят Андрей Гюров разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Париж, съобщиха от Министерския съвет.

Гюров изтъкна пред Урсула фон дер Лайен активната работа на служебното правителство за изпълнение на всички мерки по Плана за възстановяване и устойчивост, с цел да се подготви искането за четвъртото плащане. Премиерът увери, че България полага максимални усилия, за да може същото темпо да се запази и при петото плащане, се казва още в съобщението.

Министър-председателят подчерта ангажираността на кабинета към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства. 

Андрей Гюров участва във Втората среща на върха по ядрената енергия, която се провежда в Париж. Премиерът бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон и генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.





  
  
  





  


