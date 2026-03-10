Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта в Иран

Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

М инистър-председателят Андрей Гюров разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Париж, съобщиха от Министерския съвет.

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Гюров изтъкна пред Урсула фон дер Лайен активната работа на служебното правителство за изпълнение на всички мерки по Плана за възстановяване и устойчивост, с цел да се подготви искането за четвъртото плащане. Премиерът увери, че България полага максимални усилия, за да може същото темпо да се запази и при петото плащане, се казва още в съобщението.

Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Министър-председателят подчерта ангажираността на кабинета към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства.

Андрей Гюров участва във Втората среща на върха по ядрената енергия, която се провежда в Париж. Премиерът бе посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон и генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.