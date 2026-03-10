Свят

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Гюров говори с Урсула фон дер Лайен за Плана за възстановяване и устойчивост.

10 март 2026, 16:19
Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ

Гюров увери Фон дер Лайен: Работим за следващото плащане по ПВУ
Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан

Нейнски: 10 души са напуснали по суша Катар и Кувейт през нощта, тече евакуация в Ливан
Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран

Защо Владимир Путин е най-големият победител от войната в Иран
Имоти на „Улицата на милиардерите": Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон
След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало
Ядрените опции на Тръмп: 5 сценария за война с Иран

Ядрените опции на Тръмп: 5 сценария за война с Иран
Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран

Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран
Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

"Наистина беше много интензивен ден. Успяхме да проведем много срещи и да обсъдим важни неща за страната. А защо е важно за България? Защото ядрената енергия в бъдеще се разглежда като много важен фактор за развитието на Европа и на новата икономика на Европа и стабилността и сигурността на Европа като цяло и България е част от целия този процес. Както знаете, България е една от държавите, които повече от половин век използват по сигурен начин ядрена енергия и ние ще удвоим капацитета на ядрената енергия в следващите петнайсет години до 2035–37 година. И като един участник в тези процеси беше важно България да бъде представена тук и да проведе разговорите, които проведохме".

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след втората среща на върха в Париж по ядрена енергия.

България участва във Втората среща на върха за ядрена енергия в Париж

"Франция беше домакин на тази втора среща. В случая говорихме с представителите на Европейския съюз за развитието на ядрената енергетика в следващите години. Като по-дългосрочна стратегия там обсъдихме няколко различни теми. Първата беше финансирането. Как да стане така, че тези големи инфраструктурни проекти да бъдат финансирани по-лесно, особено от по-малки развиващи се държави. Втората тема, която обсъждахме, беше свързаността на електрическата мрежа в България и в Европа, така че да няма толкова големи разлики в цените между различните части на Европа. Това е от изключителна важност за България. И третото нещо, което обсъждахме, бяха регулациите на европейско ниво, които трябва да бъдат променени по начин, по който да спомагат това развитие, което очакваме в ядрената енергетика в следващите години". поясни Гюров.

"Запознахме се с госпожа фон дер Лайен и обсъдихме ситуацията със служебното правителство и малкото време, което все още има в действие българският парламент. Естествено, голямата тема там е Планът за възстановяване и устойчивост. Разбрахме се в следващите дни да проведем телефонен разговор, в който да обсъдим детайлите по темата и подготовката за следващия Европейски съвет в Брюксел следващата седмица", посочи Гюров.

"Отправих благодарност, естествено, към министър-председателя на Гърция за бързата реакция на гръцкия министър на отбраната, разполагането на два изтребителя F-16 в Бургас с много добри способности в прихващане на заплахи от ирански дронове и в същото време предислоцирането на система "Пейтриът", така че българската държава да бъде защитена по тази линия от евентуални заплахи с балистични ракети. Обсъдихме също с него възможностите за развитие на взаимни проекти от двете страни на границата, също и в ядрената енергетика, където Гърция е една от държавите, в които все още няма развита такава индустрия и дори споменахме възможности във взаимни проекти и тяхното участие в нашите ядрени мощности", подчерта Гюров.

Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Той поясни, че не е говорено за присъединяване на България към предложения от Франция ядрен щит над Европа.

Гюров посочи, че в правителството ще обсъди  варианти за запазване цените на горивата, "както Словакия, така и Хърватия, и Гърция вече са приложили такива мерки. Аз свиквам утре министрите, за да обсъдим мерките, които биха били подходящи за България и очаквам до края на седмицата да съм сигурен какви мерки ще предприемем".

Ядрена енергия Парижка среща България и ЕС
България започва преговори с Турция за договора с

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

Гърция активира операция „Пустинен скорпион"

Гърция активира операция „Пустинен скорпион“

Бивши военни от Украйна са задържани за шпионаж в България

Бивши военни от Украйна са задържани за шпионаж в България

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

Предупреждават за ръст на бедността у нас

Предупреждават за ръст на бедността у нас

Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България Преди 41 минути

Страната е длъжна да поддържа запаси за минимум 90 дни

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Кой ще свали куртката си завинаги?

От рап сцената до властта: Кой е Балендра Шах – следващият министър-председател на Непал?

От рап сцената до властта: Кой е Балендра Шах – следващият министър-председател на Непал?

Свят Преди 2 часа

Шах е на прага да стане най-младият министър-председател в историята на Непал, след като неговата партия постигна съкрушителна победа на изборите миналата седмица

Гюров благодари на Мицотакис за отбраната на българското небе

Гюров благодари на Мицотакис за отбраната на българското небе

България Преди 2 часа

Гюров: В Гърция виждаме много близък партньор с общи ценности

Кимбъл Мъск

Разкриха класацията на най-богатите хора в света – броят на милиардерите расте

Свят Преди 2 часа

Броят на свръхбогатите е скочил до рекордните 3 428 души, като Илон Мъск запазва челната позиция според данните на списание Forbes.

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево"

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево“

България Преди 2 часа

Те са обвинени и за незаконно преминаване през границата

СЗО: „Черен дъжд" в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

СЗО: „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

Свят Преди 2 часа

След атаките срещу енергийните обекти: Киселинни валежи, наситени с петрол, застрашават дихателните пътища на милиони в Техеран

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Любопитно Преди 2 часа

Pussycat Dolls се завръщат за световно турне след 16-годишна пауза и съдебни битки. Никол Шерцингер официално потвърди участието си, а нов уебсайт "pcdforever" вече загатна за голямото събитие, което феновете очакват от години

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Любопитно Преди 3 часа

Тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да се развива, правителствата по света актуализират своите съвети за пътуване до много страни в региона

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

България Преди 3 часа

Двете деца са откарани незабавно в болницата

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

България Преди 3 часа

Българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа

Снимката е илюстративна

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

Свят Преди 3 часа

След 14 години в Космоса, Van Allen Probe A се превърна в 600-килограмов снаряд. Магнитните бури на Слънцето промениха траекторията му и съдбата му ще се реши тази вечер

„Възраждане" иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

България Преди 3 часа

Костадинов: Няма нищо по-естествено и нищо по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол

Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Любопитно Преди 3 часа

Отслабването в тази възраст има своите специфични предизвикателства. Според изследване периодът между 40 и 49 години е вторият по честота, когато хората наддават на тегло

Протест на служители на градския транспорт в Русе

Протест на служители на градския транспорт в Русе

България Преди 3 часа

Първоначалният им план за демонстрациите обаче беше осуетен

67% от мъжете между 25 и 35 години са необвързани: Има ли криза на самотата сред българите?

67% от мъжете между 25 и 35 години са необвързани: Има ли криза на самотата сред българите?

България Преди 3 часа

Стефан Станев, ментор в академия за необвързани мъже, казва, че в България мъжкото население има най-високия процент на хора, живеещи с родители

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

sinoptik.bg
1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg

5 начина да се справим със сухата кожа

Edna.bg

Райна Кабаиванска събира световни величия за 24 май

Edna.bg

От Спартак Варна се похвалиха с трима национали

Gong.bg

Избери WINBET Гол на кръга! Кой ще е номер 1?

Gong.bg

България няма да разкрива изборни секции в Близкия изток

Nova.bg

Гюров към Урсула фон дер Лайен: България работи максимално за четвъртото и пето плащане по ПВУ

Nova.bg