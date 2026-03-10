Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрена енергия в България

"Наистина беше много интензивен ден. Успяхме да проведем много срещи и да обсъдим важни неща за страната. А защо е важно за България? Защото ядрената енергия в бъдеще се разглежда като много важен фактор за развитието на Европа и на новата икономика на Европа и стабилността и сигурността на Европа като цяло и България е част от целия този процес. Както знаете, България е една от държавите, които повече от половин век използват по сигурен начин ядрена енергия и ние ще удвоим капацитета на ядрената енергия в следващите петнайсет години до 2035–37 година. И като един участник в тези процеси беше важно България да бъде представена тук и да проведе разговорите, които проведохме".

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след втората среща на върха в Париж по ядрена енергия.

България участва във Втората среща на върха за ядрена енергия в Париж

"Франция беше домакин на тази втора среща. В случая говорихме с представителите на Европейския съюз за развитието на ядрената енергетика в следващите години. Като по-дългосрочна стратегия там обсъдихме няколко различни теми. Първата беше финансирането. Как да стане така, че тези големи инфраструктурни проекти да бъдат финансирани по-лесно, особено от по-малки развиващи се държави. Втората тема, която обсъждахме, беше свързаността на електрическата мрежа в България и в Европа, така че да няма толкова големи разлики в цените между различните части на Европа. Това е от изключителна важност за България. И третото нещо, което обсъждахме, бяха регулациите на европейско ниво, които трябва да бъдат променени по начин, по който да спомагат това развитие, което очакваме в ядрената енергетика в следващите години". поясни Гюров.

"Запознахме се с госпожа фон дер Лайен и обсъдихме ситуацията със служебното правителство и малкото време, което все още има в действие българският парламент. Естествено, голямата тема там е Планът за възстановяване и устойчивост. Разбрахме се в следващите дни да проведем телефонен разговор, в който да обсъдим детайлите по темата и подготовката за следващия Европейски съвет в Брюксел следващата седмица", посочи Гюров.

"Отправих благодарност, естествено, към министър-председателя на Гърция за бързата реакция на гръцкия министър на отбраната, разполагането на два изтребителя F-16 в Бургас с много добри способности в прихващане на заплахи от ирански дронове и в същото време предислоцирането на система "Пейтриът", така че българската държава да бъде защитена по тази линия от евентуални заплахи с балистични ракети. Обсъдихме също с него възможностите за развитие на взаимни проекти от двете страни на границата, също и в ядрената енергетика, където Гърция е една от държавите, в които все още няма развита такава индустрия и дори споменахме възможности във взаимни проекти и тяхното участие в нашите ядрени мощности", подчерта Гюров.

Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Той поясни, че не е говорено за присъединяване на България към предложения от Франция ядрен щит над Европа.

Гюров посочи, че в правителството ще обсъди варианти за запазване цените на горивата, "както Словакия, така и Хърватия, и Гърция вече са приложили такива мерки. Аз свиквам утре министрите, за да обсъдим мерките, които биха били подходящи за България и очаквам до края на седмицата да съм сигурен какви мерки ще предприемем".