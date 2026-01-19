Свят

Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Шестстайният имот се намира в затворения комплекс The Summit, разположен точно на север от центъра на Санта Фе. Той разполага с голф игрище и художествено ателие

19 януари 2026, 14:57
Д омът на Джийн Хакман в Санта Фе, където той и съпругата му Бетси Аракава починаха, беше обявен за продажба близо година по-късно.

Имението на Джийн Хакман в Санта Фе, щата Ню Мексико, се появи на пазара почти година след смъртта на актьора и съпругата му Бетси Аракава, които бяха открити мъртви в него.

Според Wall Street Journal домът на покойния актьор с площ от около 1 208 кв. м, в който той и Аракава са живели от 90-те години на миналия век, се предлага за 6,25 милиона долара. Имотът е обявен за продажба от брокерите Тара С. Ърли и Рики Алън от Sotheby's International Realty.

Шестстайният имот се намира в затворения комплекс The Summit, разположен точно на север от центъра на Санта Фе. Той разполага с голф игрище и художествено ателие.

През 1990 г. Хакман споделя пред Architectural Digest, че е бил привлечен от Санта Фе, след като е снимал няколко филма в района. „Имаше някаква магия в себе си“, казва той тогава. Актьорът от „Френска връзка“ е участвал активно във всяка стъпка от преобразяването на дома, след като го е закупил.

Всички лични вещи на Хакман и Аракава са били изнесени от имота, а къщата е професионално декорирана, съобщава Wall Street Journal. „Ще има купувачи, които просто са против закупуването на имот, в който е настъпила смърт“, казва Ърли пред изданието. „Има и други купувачи, за които това няма значение. Ние продаваме имота заради неговите предимства и всички положителни страни.“

Основната къща разполага с прозорци от пода до тавана, хол с открити греди и библиотека, в която двойката е гледала филми заедно. Както главната къща, така и къщата за гости разполагат с по три спални. Имотът включва още гора, плувен басейн и джакузи.

Обявата за продажба идва почти година след като Хакман и Аракава бяха открити мъртви в дома си на 26 февруари 2025 г., в напреднал стадий на разлагане.

Според клетвена декларация за обиск Хакман е бил открит в преддверието на къщата, докато Аракава е била намерена припаднала в банята. Едно от трите кучета на двойката също е било открито мъртво.

Седмици след откриването на телата и след извършването на аутопсиите бяха оповестени хронологията и причините за смъртта. Аракава е починала от белодробен синдром, причинен от хантавирус – грипоподобен вирус, свързан с контакт с изпражнения на гризачи.

Хакман е починал седмица по-късно вследствие на комбинация от тежко сърдечно заболяване, високо кръвно налягане и напреднала форма на болестта на Алцхаймер. Смята се, че той е останал в къщата с тялото на съпругата си в продължение на няколко дни.

През април 2025 г. в Санта Фе беше организиран помен в памет на актьора и пианистката.

Източник: people.com    
