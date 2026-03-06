Страхът от старостта състарява жените по-бързо

Н ово изследване предполага, че в класически пример за самоизпълняващо се пророчество, тревогата от остаряването всъщност ускорява самия процес при жените. Точно така: нещото, от което се боим, се случва по-бързо именно поради самото безпокойство.

Неотдавнашно проучване на Училището за глобално обществено здраве към Нюйоркския университет установи, че жените с високи нива на тревожност относно старостта показват признаци на ускорено биологично стареене на клетъчно ниво. Това е измерено чрез специфични маркери в кръвта и иновативната технология на „епигенетичния часовник“.

Резултатите, публикувани в списание Psychoneuroendocrinology – издание, посветено на връзката между ума и тялото – са базирани на анализ на кръвни проби от над 700 жени в САЩ.

„Нашето изследване показва, че субективните преживявания могат да бъдат движеща сила за обективните показатели на стареенето“, обяснява докторантът и водещ автор на проучването Мариана Родригес. „Тревожността, свързана с възрастта, не е просто психологически въпрос; тя оставя отпечатък върху тялото с реални последици за здравето.“

С други думи, психиката и физиологията са неразривно свързани. Важно е да се уточни, че тези жени не са се тревожили за това дали ще изглеждат по-възрастни. Суетата няма нищо общо, въпреки манията по „чудодейни“ лифтинги и превантивния ботокс за 20-годишни. Тревогата не е свързана и с репродуктивния натиск и общественото тиктакане на биологичния часовник.

Ефектите от ускореното епигенетично стареене са наблюдавани единствено при жени, чиито страхове са вкоренени в потенциалното влошаване на здравето в напреднала възраст.

Източник: iStock/Getty Images

Как тревогата ни състарява физически?

Ключът се крие в нашата ДНК, по-точно в теломерите. Това са защитните капачета в края на хромозомите, които ги предпазват от увреждане и съхраняват генетичната информация при клетъчното делене. Дължината на теломерите е един от най-точните индикатори за биологична възраст – скъсяването им е свързано с по-висок риск от заболявания като рак, деменция и сърдечносъдови проблеми. Когато теломерите станат критично къси, клетките спират да се делят, което води до смърт на тъканите.

Макар връзката между конкретния страх от старостта и теломерите да е ново откритие, знанието, че тревожността влияе на дълголетието, не е непознато. Проучване от 2012 г. сред 5000 жени установи, че фобийната тревожност скъсява теломерите толкова осезаемо, че еквивалентът е равен на 6 години по-кратък живот в сравнение с по-спокойните дами.

Източник: iStock/Getty Images

Обратимо ли е клетъчното стареене?

Изследване на Cambridge University Press от 2018 г. открива нещо обнадеждаващо: при пациенти, които са се възстановили от тревожни разстройства, теломерите не са били толкова скъсени. Нещо повече – колкото по-дълъг е периодът на ремисия, толкова по-добро е състоянието на теломерите. Това предполага, че биологичното стареене, причинено от стрес, може би е обратимо.

Връзката между нагласата и здравето е доказана и от д-р Бека Леви, чието 30-годишно мащабно проучване в САЩ разкрива, че хората с оптимистичен поглед върху остаряването живеят средно със 7,5 години по-дълго. Позитивната нагласа преди 50-годишна възраст е силен предсказател за по-нисък риск от сърдечни болести и деменция десетилетия по-късно. При оптимистите дори е отчетен по-голям обем на хипокампуса (зоната в мозъка, отговорна за паметта), докато при песимистите се наблюдава по-сериозно влошаване и натрупване на амилоидни плаки, свързани с болестта на Алцхаймер.

Източник: iStock/Getty Images

Механизмите на „стереотипното въплъщение“

Експертите идентифицират три основни пътя, по които негативното отношение към старостта ни убива:

Психологически: Интернализираните вярвания променят поведението ни – например започваме да „забравяме“, просто защото очакваме, че това се случва с възрастта.

Интернализираните вярвания променят поведението ни – например започваме да „забравяме“, просто защото очакваме, че това се случва с възрастта. Поведенчески: Хората, които вярват, че здравето им неизбежно ще се влоши, спират да полагат грижи за себе си (диета, спорт), мислейки, че усилията им са безполезни.

Хората, които вярват, че здравето им неизбежно ще се влоши, спират да полагат грижи за себе си (диета, спорт), мислейки, че усилията им са безполезни. Физиологичен: Хроничният стрес повишава нивата на кортизол. Проучванията показват 40% ръст на кортизола при негативно настроените хора между 50 и 80-годишна възраст. Този „хормонален товар“ подкопава имунната система и предизвиква възпаления.

Хроничният стрес повишава нивата на кортизол. Проучванията показват 40% ръст на кортизола при негативно настроените хора между 50 и 80-годишна възраст. Този „хормонален товар“ подкопава имунната система и предизвиква възпаления. Накратко: нашето възприятие буквално се превръща в наша реалност.

Разбира се, трудно е да обвиняваме жените за тяхната тревожност. Статистиката е сурова: проучване от 2009 г. сочи, че една жена е шест пъти по-застрашена от развод или раздяла след тежка диагноза (като рак или МС), отколкото ако болният е мъжът във връзката.

Освен това жените са по-наясно с грозната страна на старостта, защото най-често те са болногледачите. Във Великобритания 59% от хората, полагащи неплатени грижи за възрастни родители, са жени, като те отделят значително повече часове седмично за това в сравнение с мъжете.

В контекста на тези социални реалности безпокойството е разбираемо. Но в крайна сметка, опитът да развием положителен поглед върху бъдещето се оказва най-практичното оръжие срещу самата старост. Така че, горе главата – старостта може и да дойде, но тревогата за нея със сигурност няма да я спре. Напротив, ще я покани по-рано.