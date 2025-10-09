Свят

Рок легендата Джийн Симънс от KISS припадна зад волана и катастрофира

76-годишният басист на култовата група се възстановява у дома, след като припадна зад волана и се блъсна в паркирана кола на Тихоокеанското крайбрежно шосе

9 октомври 2025, 12:14
Рок легендата Джийн Симънс от KISS припадна зад волана и катастрофира
Източник: Getty Images

Л егендата на KISS Джийн Симънс е бил приет в болница след катастрофа в Малибу, Калифорния, съобщава The New York Post.

Според информацията, 76-годишният музикант е припаднал, докато управлявал своя черен Lincoln Navigator, който след това се е ударил в паркиран автомобил на Pacific Coast Highway.

Инцидентът е станал малко преди 13:00 ч. местно време на 7 октомври, потвърдиха от местното полицейско управление на Malibu/Lost Hills, без да назовават името на шофьора.

Симънс е бил транспортиран в местна болница, като властите предполагат, че той може да е получил медицински пристъп непосредствено преди сблъсъка.

По-късно NBC4 потвърди самоличността на водача и съобщи, че SUV-то на Симънс е преминало през няколко платна, преди да се удари в спрялата кола.

Съпругата му, Шанън Симънс, заяви, че рокаджията вече се възстановява у дома, а лекарите наскоро са променили медикаментите му.

След като новината за катастрофата му в Малибу се разпространи, фронтменът на KISS Джийн Симънс се обърна към феновете си чрез публикация в X, за да ги увери, че се чувства отлично.

"Благодаря на всички за милите пожелания. Добре съм", написа 76-годишният басист.

Симънс определи случилото се като "лек сблъсък", шеговито добавяйки:

"Станал е малък инцидент. Случва се, особено на хора като мен, които сме ужасни шофьори. Всичко е наред.“

Инцидентът идва в момент, когато и друг член на KISS, бившият китарист Ейс Фрийлисъщо се възстановява след травма. 73-годишният музикант отмени остатъка от турнето си за 2025 г. заради "продължаващи здравословни проблеми" след падане в студиото.

Междувременно групата KISS, в оригинален състав, Симънс, Фрийли, Пол Стенли и Питър Крис, се готви да се събере отново през ноември в Лас Вегас за тридневното събитие “KISS Kruise: Land-Locked in Vegas” (14–16 ноември), което ще отбележи 50-годишнината на групата и ще бъде първото им участие след официалното "пенсиониране" от турнета през 2023 г.

"Фактът, че вече не сме на турне, не означава, че сме забравили феновете си", сподели Пол Стенли през юли. "Те ни направиха това, което сме!"

Източник: The New York Post    
Джийн Симънс KISS Пътен инцидент Малибу Хоспитализация Рок легенда Здравословен проблем Възстановяване Събиране на групата 50-годишнина на KISS
Последвайте ни

По темата

ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот без разрешение

ИТН иска затвор за разпространяване на информация за личния живот без разрешение

Рок легендата Джийн Симънс от KISS припадна зад волана и катастрофира

Рок легендата Джийн Симънс от KISS припадна зад волана и катастрофира

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

Легендарен треньор по футбол почина на 69 години

Все повече българи са с намалена пенсия

Все повече българи са с намалена пенсия

pariteni.bg
Audi A4 ще се завърне… като електромобил

Audi A4 ще се завърне… като електромобил

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕП отхвърли решително вота на недоверие срещу фон дер Лайен

ЕП отхвърли решително вота на недоверие срещу фон дер Лайен

Свят Преди 13 минути

За отхвърлянето на вота дадоха гласа си 378 евродепутати, 179 гласуваха "за", а 37 с "въздържал се"

Как се избира нобелов лауреат за мир

Как се избира нобелов лауреат за мир

Свят Преди 16 минути

Има ли реален шанс Доналд Тръмп да грабне приза?

Карлос Насар излиза за злато на Световното

Карлос Насар излиза за злато на Световното

България Преди 51 минути

21-годишният щангист излиза в битка за титлата в категория до 94 килограма

<p>Предлагат&nbsp;1 час дневно отпуск&nbsp;за водене на дете до градина или училище</p>

“Да, България” предлага право на 1 час дневно отпуск за водене на дете до градина или училище

България Преди 1 час

Предвижда се право на ползване до 1 час дневно, а със съгласие на работодателя – до 2 часа дневно

<p>Ракети &quot;Фламинго&quot; са използвани за атака срещу база на ФСБ в Крим</p>

Welt: Ракети "Фламинго" са използвани за атака срещу база на ФСБ в Крим

Свят Преди 1 час

Журналистите смятат, че ракетите "Фламинго“ и други далекобойни оръжия на Украйна могат да тласнат Руската федерация към компромис

На първо четене: Приеха продажбата на активите на "Лукойл" да става само след одобрение на ДАНС и МС

На първо четене: Приеха продажбата на активите на "Лукойл" да става само след одобрение на ДАНС и МС

България Преди 1 час

Предложението беше записано в закона за насърчаване на инвестициите и се превърна в първа точка от дневния ред на депутатите

.

Бягство през октомври: Най-добрите топли морски курорти, идеални за почивка

Любопитно Преди 1 час

С настъпването на студеното време много хора мечтаят да удължат лятото и да прекарат време край топлото море

Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

България Преди 1 час

Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев

„Мирише ужасно“: Древен живот, замръзнал в Аляска преди 40 000 години, бе събуден

„Мирише ужасно“: Древен живот, замръзнал в Аляска преди 40 000 години, бе събуден

Любопитно Преди 1 час

Изследователи от Университета на Колорадо съобщават, че микроби, останали в пермафроста от Ледената епоха, отново показват признаци на живот — откритие, което повдига въпроси за последиците от затоплянето на климата

Мъж живя 171 дни с генетично модифициран свински черен дроб

Мъж живя 171 дни с генетично модифициран свински черен дроб

Свят Преди 1 час

Макар лечението временно да е овладяло състоянието на мъжа, по-късно се появили вътрешни кръвоизливи, довели до смъртта на пациента на 171-ия ден

Правосъдният министър поиска от Терзиев списък с всичко необходимо за София

Правосъдният министър поиска от Терзиев списък с всичко необходимо за София

България Преди 2 часа

Двамата ще се срещнат, за да потърсят бързо решение на кризата с изхвърлянето на отпадъци в столицата

Азов: Оставих нещо в историята на YouTube

Азов: Оставих нещо в историята на YouTube

Любопитно Преди 2 часа

В най-новия епизод на подкаста The Voice Cast гостува популярният YouTuber Тодор Азов

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Планът на Тръмп за мир в Газа: Какво включва и как реагира светът

Свят Преди 2 часа

Целта е Газа да бъде превърната в "зона без тероризъм"

.

Все повече българи са с намалена пенсия

България Преди 2 часа

Новите пенсионери трудно изпълняват изискванията за стаж и възраст

Реките Янтра и Джулюнска достигнаха критични нива, достъпът до църквата "Св. 40 мъченици" е блокиран

Реките Янтра и Джулюнска достигнаха критични нива, достъпът до църквата "Св. 40 мъченици" е блокиран

България Преди 2 часа

В Свищов се активира ново свлачище

Тъжна развръзка, откриха тялото на издирвания Тихомир от Шумен

Тъжна развръзка, откриха тялото на издирвания Тихомир от Шумен

България Преди 2 часа

Мъжът е открит мъртъв край село Иваново, община Върбица

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Доли Партън: Все още не съм готова да умра

Edna.bg

10 места на Балканите, които ТРЯБВА да посетите

Edna.bg

Наказаният у нас Кабаков получи наряд за световна квалификация

Gong.bg

Застреляха бивш ММА боец в Австралия

Gong.bg

Делото "Коцев": Домашен арест за общинските съветници от Варна

Nova.bg

Столичният зам.-кмет по екологията и директорът на завода за отпадъци - на разпит в прокуратурата

Nova.bg