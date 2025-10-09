Рок легендата Джийн Симънс от KISS припадна зад волана и катастрофира

Л егендата на KISS Джийн Симънс е бил приет в болница след катастрофа в Малибу, Калифорния, съобщава The New York Post .

Според информацията, 76-годишният музикант е припаднал, докато управлявал своя черен Lincoln Navigator, който след това се е ударил в паркиран автомобил на Pacific Coast Highway.

Инцидентът е станал малко преди 13:00 ч. местно време на 7 октомври, потвърдиха от местното полицейско управление на Malibu/Lost Hills, без да назовават името на шофьора.

Симънс е бил транспортиран в местна болница, като властите предполагат, че той може да е получил медицински пристъп непосредствено преди сблъсъка.

По-късно NBC4 потвърди самоличността на водача и съобщи, че SUV-то на Симънс е преминало през няколко платна, преди да се удари в спрялата кола.

Съпругата му, Шанън Симънс, заяви, че рокаджията вече се възстановява у дома, а лекарите наскоро са променили медикаментите му.

След като новината за катастрофата му в Малибу се разпространи, фронтменът на KISS Джийн Симънс се обърна към феновете си чрез публикация в X, за да ги увери, че се чувства отлично.

"Благодаря на всички за милите пожелания. Добре съм", написа 76-годишният басист.

Симънс определи случилото се като "лек сблъсък", шеговито добавяйки:

"Станал е малък инцидент. Случва се, особено на хора като мен, които сме ужасни шофьори. Всичко е наред.“

Инцидентът идва в момент, когато и друг член на KISS, бившият китарист Ейс Фрийлисъщо се възстановява след травма. 73-годишният музикант отмени остатъка от турнето си за 2025 г. заради "продължаващи здравословни проблеми" след падане в студиото.

Междувременно групата KISS, в оригинален състав, Симънс, Фрийли, Пол Стенли и Питър Крис, се готви да се събере отново през ноември в Лас Вегас за тридневното събитие “KISS Kruise: Land-Locked in Vegas” (14–16 ноември), което ще отбележи 50-годишнината на групата и ще бъде първото им участие след официалното "пенсиониране" от турнета през 2023 г.

"Фактът, че вече не сме на турне, не означава, че сме забравили феновете си", сподели Пол Стенли през юли. "Те ни направиха това, което сме!"