Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята?

Човешката еволюция може да е започнала на Балканите, а не в Африка, както се е смяташе досега

6 март 2026, 06:37
Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята?
Източник: iStock

Ч овешката еволюция може да е започнала на Балканите, а не в Африка, както се е смяташе досега. Екип международни учени е открил в България най-старата човешка кост - на над 7 милиона години, съобщи Deutsche Welle.

Досега Африка бе смятана за люлката на човечеството. Но една нова находка поставя това под въпрос. В България международен екип учени е открил бедрена кост на около 7,2 милиона години. Това сочат техните изследвания.

Информация за находката бе публикувана на сайта на БАН. За това днес пишат и различни германски медии, сред които и SWR. В международния екип има и учени от университета в Тюбинген. А изследването е ръководено от палеонтолога проф. Николай Спасов.

Какво се знае за Graecopithecus

Според данните, предоставени от научния екип, находката от българския град Чирпан е с около един милион години по-стара от досега известните фосилни останки на човешки предци.

От резлутатите от техните изследвания става също така ясно, че човекът е можел да ходи изправен по-рано, отколкото се е смятало първоначално. Според изследователите бедрената кост има несъмнени характеристики на двуного човекоподобно: удължена и изправена шийка на бедрото, както и специфичните места за закрепване на седалищните мускули. Характеристики като тези отличават човешките предци от дървесните примати.

Според изследователите бедрената кост е била вероятно част от тялото на женски индивид от вида Graecopithecus с тегло около 24 килограма. Този индивид има прилики с днешния човек, но той все още не се е движел като съвременния човек. Предполага се, че индивидът е живял в местността Азмака край днешен Чирпан в България - край река в саванен пейзаж, подобен на днешните савани Източна Африка.

Изследванията продължават

Новата находка допълва по-ранни открития, свързани с вида Graecopithecus. Още през 2017 година изследователският екип беше класифицирал долна челюст, открита в Гърция, като принадлежаща към същия вид предшественици на човека. Сега обаче те успяха да докажат, че представителите на този вид са можели да ходят изправени.

"Това откритие може да се нарече – до голяма степен – българско, защото от шестимата автори трима са българ", каза проф. Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей към Българската академия на науките на пресконференция на 4 март в София.

Изследователският екип планира да продължи работата си на Балканите. Целта е да бъдат открити още фосили на Graecopithecus и да се научи повече за начина на живот на този ранен двуног индивид.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Човешка еволюция Балкани България Graecopithecus Бедрена кост 7 милиона години Двуного ходене Чирпан Научно откритие Палеонтология
