Изправеният прачовек: кост от Чирпан променя историята?

Ч овешката еволюция може да е започнала на Балканите, а не в Африка, както се е смяташе досега. Екип международни учени е открил в България най-старата човешка кост - на над 7 милиона години, съобщи Deutsche Welle.

Досега Африка бе смятана за люлката на човечеството. Но една нова находка поставя това под въпрос. В България международен екип учени е открил бедрена кост на около 7,2 милиона години. Това сочат техните изследвания.

Информация за находката бе публикувана на сайта на БАН. За това днес пишат и различни германски медии, сред които и SWR. В международния екип има и учени от университета в Тюбинген. А изследването е ръководено от палеонтолога проф. Николай Спасов.

Какво се знае за Graecopithecus

Според данните, предоставени от научния екип, находката от българския град Чирпан е с около един милион години по-стара от досега известните фосилни останки на човешки предци.

От резлутатите от техните изследвания става също така ясно, че човекът е можел да ходи изправен по-рано, отколкото се е смятало първоначално. Според изследователите бедрената кост има несъмнени характеристики на двуного човекоподобно: удължена и изправена шийка на бедрото, както и специфичните места за закрепване на седалищните мускули. Характеристики като тези отличават човешките предци от дървесните примати.

A 7.2-million-year-old femur found in Bulgaria suggests humans may have originated in the Balkans, challenging the idea that bipedalism developed in Africa. The fossil, attributed to Graecopithecus, shows early signs of bipedalism, with features like an elongated femoral neck and… pic.twitter.com/pNpfQe7ryU — aniruddha (@aniruddha163) March 5, 2026

Според изследователите бедрената кост е била вероятно част от тялото на женски индивид от вида Graecopithecus с тегло около 24 килограма. Този индивид има прилики с днешния човек, но той все още не се е движел като съвременния човек. Предполага се, че индивидът е живял в местността Азмака край днешен Чирпан в България - край река в саванен пейзаж, подобен на днешните савани Източна Африка.

Изследванията продължават

Новата находка допълва по-ранни открития, свързани с вида Graecopithecus. Още през 2017 година изследователският екип беше класифицирал долна челюст, открита в Гърция, като принадлежаща към същия вид предшественици на човека. Сега обаче те успяха да докажат, че представителите на този вид са можели да ходят изправени.

"Това откритие може да се нарече – до голяма степен – българско, защото от шестимата автори трима са българ", каза проф. Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей към Българската академия на науките на пресконференция на 4 март в София.

Изследователският екип планира да продължи работата си на Балканите. Целта е да бъдат открити още фосили на Graecopithecus и да се научи повече за начина на живот на този ранен двуног индивид.