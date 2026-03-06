България

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не "замърся" разследването

Майката на убития Николай Златков съобщи за забрана от прокуратурата и призова за мирен протест на 13 март

6 март 2026, 08:46

"Много го болеше, а аз се изплаших много": Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско

"Плачеха за надежда": Служители в колцентър се преструват на лекари с помощта на ChatGPT
Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите до 24 март

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите до 24 март
Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай

Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай
Скок в цените на бензина и дизела в България

Скок в цените на бензина и дизела в България
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила
Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

П овече от месец след трагедията край Петрохан и Околчица, близките на жертвите все още не са допуснати да разпознаят телата им и се намират в „пълно информационно затъмнение”. В ефира на NOVA майката на Николай Златков, Ралица Асенова, разкри, че е получила изричен отказ да види сина си с аргумента, че това би попречило на работата на разследващите.

 

Ралица Асенова подчерта, че основният мотив, с който ѝ се отказва достъп до тялото на сина ѝ, е опасността тя да повлияе на доказателствата. „Получих директен цитат, че не мога да видя сина си, защото има опасност да „замърся” разследването”, заяви тя. Майката е предложила конкретни мерки, за да се избегне подобен риск, но те са били отхвърлени: „Казах: Облечете ме в стерилни дрехи. Нека двама свидетели да дойдат да гледат. Аз искам да видя детето си. Не, не бях допусната”.

 

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Опитите на Асенова да получи информация на място във Враца също са завършили без успех. Тя е успяла да разговаря със съдебния лекар, извършил аутопсията, но той е отказал да ѝ покаже дори личната карта на сина ѝ. По думите на Асенова, лекарят е съобщил, че има изрична забрана от наблюдаващия прокурор тялото да ѝ бъде показвано. Тя допълни, че до момента „никой от близките не е разпознал детето си”.

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

Адвокатката на семейството не е успяла да се свърже с наблюдаващия прокурор в продължение на повече от две седмици. Едва след оказване на натиск от страна на Асенова на място в прокуратурата, е получено писмо, че се назначават допълнителни експертизи. Тя подчерта, че като пострадало лице има законово право да види сина си и да получава информация за хода на досъдебното производство, но „всичко ни се отказва”.

Според Ралица Асенова в момента се лансира „една-единствена версия”, която се разпространява медийно и в парламента. Тя заяви, че има свидетели и данни, които не отговарят на тази хипотеза.

Заради липсата на отговори и невъзможността да приберат телата на близките си, Асенова призова гражданите на мирен протест на 13 март (петък) от 17:30 часа пред Съдебната палата. „Надявам се да имаме силите да тръгнем да търсим справедливост от хората, които се опитаха да почернят и съсипят животите ни”, завърши тя.

Източник: NOVA    
Трагедия Петрохан Околчица Близки на жертви Разпознаване на тела Информационно затъмнение Разследване Наблюдаващ прокурор Отказ за достъп Досъдебно производство Протест Търсене на справедливост
