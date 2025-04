Сам, гладен и объркан - последните дни на Джийн Хекман

Окончателните резултати от аутопсията на Джийн Хакман показаха тъжния край на живота на една истинска холивудска легенда. Те подробно описаха обширната медицинска история на актьора, носител на Оскар, два месеца след като той и съпругата му Бетси Аракава бяха открити мъртви в дома си, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

95-годишният Хакман е имал

„анамнеза за застойна сърдечна недостатъчност“

и „тежки хронични хипертонични промени в бъбреците“, съобщи Fox, позовавайки се на Службата на медицинския следовател в Ню Мексико. Според аутопсията той е имал „двукамерен пейсмейкър“ от април 2019 г. и „невродегенеративни характеристики, съответстващи на болестта на Алцхаймер“.

„Аутопсията показа тежко атеросклеротично и хипертонично сърдечно-съдово заболяване, с поставяне на коронарни артериални стентове и байпас присадка, както и предишна смяна на аортна клапа“, се казва в документите. „Налице бяха отдалечени миокардни инфаркти, засягащи свободната стена на лявата камера и септума, които бяха значително уголемени. Изследването на мозъка показа микроскопски находки на напреднал стадий на болестта на Алцхаймер“.

Gene Hackman final autopsy released two months after actor was found dead at 95 https://t.co/EQBSDFVmd4 pic.twitter.com/ntniiJafRO