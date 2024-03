Принц Хари и Меган Маркъл с първи думи за диагнозата рак на Кейт

П ринц Хари и Меган Маркъл излязоха с кратко изявление в подкрепа на принцесата на Уелс, след като тя разкри диагнозата си рак.

„Пожелаваме здраве и изцеление на Кейт и семейството и се надяваме да могат да го направят насаме и в мир“, се казва в изявлението.

Това идва само часове, след като принцесата на Уелс публикува изявление в петък в 18:00 часа, в което разкрива тежката си диагноза.

„През януари претърпях тежка коремна операция в Лондон и по това време се смяташе, че състоянието ми не е раково. Операцията беше успешна. Тестовете след операцията обаче установиха наличие на рак“, се казва в изявлението на Кейт.

„Затова моят медицински екип ме посъветва да се подложа на курс на превантивна химиотерапия и сега съм в ранните етапи на това лечение.“

Крал Чарлз и кралица Камила казаха, че са „толкова горди“ с принцесата на Уелс „за нейната смелост да говори така, както го направи“, според Бъкингамския дворец.

В изявлението се добавя, че монархът, който самият беше диагностициран с рак през февруари, остава в „най-близък контакт с любимата си снаха“.

Когато кралят разкри диагнозата си рак през февруари, принц Хари отлетя от Лос Анджелис, за да говори с баща си.

Но не е ясно дали Хари и Маркъл са говорили с Кейт или Уилям след съобщението.

Двете двойки не са били виждани на публично място заедно от смъртта на кралица Елизабет през септември 2022 г., като преди бяха наричани „Чудесната четворка“.

След като принц Хари се върна в Обединеното кралство през февруари, за да види баща си, кралски източник каза, че двамата братя „нямат планове“ да се събират.

Кейт Мидълтън е с диагноза рак

Лидери и политици от цял ​​свят побързаха да изпратят съобщения в подкрепа на принцесата на Уелс.

Премиерът Риши Сунак каза, че принцесата има подкрепата на цялата страна, докато се подлага на химиотерапия.

Канадският лидер Джъстин Трюдо каза, че мислите му са с принцесата на Уелс след новината.

Kate Middleton has cancer.



