Кейт Мидълтън е с диагноза рак

П ринцесата на Уелс обяви, че е в ранен стадий на лечение, след като при тестове ѝ е открит рак, предаде Би Би Си.

Във видео изявление Кейт Мидълтън заяви, че това е "огромен шок" след "невероятно тежки няколко месеца".

Тя изпрати положително послание, като каза: "Аз съм добре и ставам по-силна всеки ден."

Подробности за раковото заболяване не бяха разкрити, но от кралския дворец заявиха, че са уверени, че принцесата ще се възстанови напълно.

В изявлението си принцесата обясни, че когато е имала коремна операция през януари, не е било известно, че има рак.

„Въпреки това изследванията след операцията показаха, че е налице рак. Затова медицинският ми екип ме посъветва да се подложа на курс на превантивна химиотерапия и сега съм в ранните етапи на това лечение“, посочи принцесата.

Тя заяви, че мисли за всички, които са били засегнати от рак, и добави:

„За всеки, който се сблъсква с това заболяване, независимо под каква форма, моля, не губете вяра или надежда. Не сте сами.“

Тя каза, че сега семейството ѝ се нуждае от „малко време, пространство и уединение“.

Не се очаква принцесата и принц Уилям да се появят с кралското семейство на Великден и няма да има ранно връщане към официалните ѝ задължения, посочва Би Би Си.

Дворецът също така съобщи, че внезапното отсъствие на принц Уилям от панихида в края на февруари се дължи на откриването на раковото заболяване на съпругата му.

Двойката е изправена пред интензивни обществени спекулации и лудост в социалните медии за здравето на Кейт след операцията ѝ през януари. Тя не е посещавала официални събития от Коледа насам.

Британският крал Чарлз III, който също бе диагностициран с рак, заяви, че се гордее с принцесата на Уелс за смелостта ѝ да разкаже за болестта си.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK