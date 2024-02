Детонираха невзривена бомба от Втората световна война във Великобритания (СНИМКИ)

Н евзривена бомба от времето на Втората световна война, която, след като бе намерена, предизвика една от най-големите евакуации в мирно време в историята на Великобритания, бе детонирана успешно в открито море, съобщи днес британското министерство на отбраната, предаде Асошиейтед прес.

