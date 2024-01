Любимият шпионин на Чърчил и първата любов на Джеймс Бонд: Коя е Кристин Гранвил?

Н якои шпиони остават скрити в сенките на историята, но това не бил стилът на Кристина Скарбек (известна още като Кристин Гранвил), дръзкият и загадъчен агент от Втората световна война, често наричана „любимият шпионин на Чърчил“.

Невероятният ѝ живот и героични дела са във фокуса на холивудския филм „Партизанката“ с участието на Морган Полански, който проследява нейните подвизи, след бягството ѝ от Полша през 1939 г. и последвалото ѝ вербуване като британски оперативен агент.

Както Сам Лийт отбелязва в „Шпионинът, който обичаше“, нейният живот бил изпълнен с дръзки мисии, експлодиращи пури и микрофилм, зашит в подплатата на ръкавицата ѝ. В един момент се сдобила със зареден револвер, командоски нож с остри бръсначи, компас, скрит в щипка за коса, лупа в края на запалката и кръгла, кафява, покрита с гума таблетка цианид, зашита в подгъва на полата ѝ.

Любовниците на Кристин били също толкова вълнуващи, колкото и нейните мисии – в живота ѝ имало по много и от двете.

Името на Кристина Скарбек се превръща в легенда още приживе.

Темпераментна, с остър език, тя сменя любовниците като носни кърпички, независимо от правилата и условностите.

Но никой не можеше да ѝ отрече изключителната смелост, съобразителност и решителност в борбата. Тя е обект на възхищение от всички разузнавателни служби по време на войната, а дългият й списък от любовници включва автора на книги за Джеймс Бонд, Иън Флеминг, за когото тя стана прототип на Веспер Линд, момичето на Бонд от първата история за Бонд, "Казино Роял."

Мнозина я смятат за най-добрия шпионин от Втората световна война. На офицерските събрания всички се изправяли при нейната поява. Чърчил я нарича своя „любим шпионин“, а версиите за тъжната смърт на Кристина са противоречиви. След смъртта на Кристина нейните любовници сключват пакт за мълчание, страхувайки се, че доказателствата за любовни връзки ще замъглят нейните достойнства. Британското правителство награждава Кристина Скарбек с най-високите награди, във Франция тя е героиня на Съпротивата, израелците и до днес я смятат за един от най-добрите си агенти и само в родната ѝ Полша я смятат за предател.

КОЯ Е КРИСТИНА СКАРБЕК

Nice piece about the amazing WWII hero Krystyna Skarbek. I also highly recommend “The Spy who Loved” by ⁦⁦@claremulley⁩ 👇 Christine Granville: The Polish aristocrat who was Churchill's favourite spy https://t.co/2mzkDTjGti