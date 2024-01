„Моят отвратителен племенник“: Защо Уилям Хитлер се бил срещу чичо си

У илям Патрик Стюарт-Хюстън бил уважаван и харесван член на въоръжените сили на САЩ. Започнал като помощник на фармацевт през Втората световна война, той продължил да служи три години, а след това бил награден с медала Пурпурно сърце. След войната той се преместил в щата Ню Йорк, оженил се за партньорката си Филис, отгледал четири деца и създал успешен бизнес.

Това, което много малко от живеещите в Пачоуг - квартала на Стюарт-Хюстън, знаели, че техният добър стар съсед бил всъщност племенник на Адолф Хитлер.

Точно така, Уилям Патрик Стюарт-Хюстън е роден като Уилям Патрик Хитлер. Тук е важно да се отбележи още в началото, че човекът не е бил нацистки шпионин. Деспотичният му чичо не е внедрявал племенника си дълбоко във вражеските позиции. Уилям служил честно и с истинско презрение към ужасяващите действия на брата на баща му. Но фактът, че изобщо му било позволено да служи в американския флот, бил доста забележителен.

Уилям Хитлер е роден в района на Токстет в Ливърпул през март 1911 г. Неговата ирландска майка Бриджит се е запознала с австриеца Алоис Хитлер-младши в Дъблин около две години по-рано. Двойката избягала в Лондон, след което се преместили в апартамент на улица Upper Stanhope 102 в Ливърпул. Уилям бил роден там. 31 години по-късно германско въздушно нападение над града заличило имота. Нападението, разбира се, било поръчано - косвено - от полубрата на Алоис Адолф.

Алоис така или иначе отдавна бил изчезнал от това място. Той напуснал жена си и детето си малко след раждането на Уилям, тръгвайки на европейска обиколка на казина и игрални заведения, която приключила, тъй като срещнал друга жена и се установил за втори път. Този път като двуженец в Германия. Алоис фалшифицирал собствената си смърт, за да извърши подвига. Така че, макар да не беше толкова лош, колкото брат си, очевидно е имало нещо злокачествено в семейството.

Когато навършил 18, Уилям решил да се свърже с баща си и пътувал до Германия, за да прекара известно време с него. Било 1929 г. и докато били там, бащата и синът отишли да видят чичо му Адолф на един от неговите все по-популярни нацистки митинги. Младият Уилям прекарал известно време с чичо си и баща си, преди да се върне в Англия, където написал някои не толкова благоприятни статии за изгряващата звезда на германската политика. Както можете да си представите, това разстроило неговия чичо фашист. Адолф обаче омекнал и през 1933 г. бил щастлив да уреди на племенника си доста обикновена работа в Reichskreditbank в Берлин.

Нещо като опортюнист, желаещ да се възползва от позицията на чичо си като германски канцлер, Уилям винаги се опитвал да намери по-добре платена и по-влиятелна работа. Адолф Хитлер внимавал да не реши някой, че глези племенника си, тъй като не искал да бъде обвинен в непотизъм (раздаването от страна на папата, с цел укрепване на своята власт, на доходоносни длъжности, висши църковни звания и земи на свои близки роднини).

„Не станах канцлер в полза на семейството си, никой няма да се качи на гърба ми“, казал той. Освен това наричал Уилям „моят отвратителен племенник“.

Уилям смело или глупаво се опитал да накара Хитлер да му намери по-добра работа с доста дързък вътрешносемеен шантаж. Въпреки заплахата да разпространи лъжата, че Хитлер има еврейска кръв, Уилям успял да избяга от Германия и в крайна сметка се установил в Съединените щати, точно преди избухването на войната. Той се преместил там след кратък престой във Великобритания. Разбираемо британската армия била малко скептична към неговата лоялност и затова му било отказано да влезе в армията.

Въоръжените сили на САЩ имали подобно отношение в началото. След като изнесъл лекционна обиколка из Щатите като гост на медийния барон Уилям Рандолф Хърст, Уилям Хитлер отново решил да се опита да се включи и да се бие във войната срещу чичо си. Отново бил отхвърлен. Разбираемо. Би бил рискован избор.

По-младият Хитлер обаче не се отказал и сполучил. Написал писмо директно до президента Рузвелт, като в кореспонденцията той обяснил мотивите си да се премести в Америка от Обединеното кралство:

„Британците са изолиран народ и въпреки че са мили и учтиви, моето впечатление, правилно или не е, че в дългосрочен план не биха могли да почувстват достатъчна сърдечност или симпатия към човек, носещ моето име.“

Това се случило чак през 1944 г., но той взел участие във Втората световна война. Въпреки че служил трите си години като болничен санитар във флота, той не е бил скрит, закърпвайки други войници през цялата последна година от войната. В един момент той претърпял инцидент, заради който отнесъл шрапнел в крака си, което му донесло медала Пурпурно сърце.

Първият си ден на служба Уилям запечатал с анекдот, който разправял сред приятели до края на живота си. Офицерът, който го въвел в длъжност попитал за името му. „Хитлер“, отвърнал той. Офицерът хвърлил поглед към новобранеца и сбърчил челото си и казал: „Радвам се да се запознаем, Хитлер. Аз съм Хес.“