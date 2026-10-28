България

Няма данни за пострадали моряци или да е потънал, удареният днес кораб

Екипажът е от 18 души, 14 от които са филипинци, а останалите – украинци

Николай Киров Николай Киров

28 октомври 2026, 19:58
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Н яма данни за пострадали моряци от ударения от 3 дрона контейнеровоз, каза областният управител на Варна Марио Смърков. Той допълни, че екипажът е от 18 души, 14 от които са филипинци, а останалите – украинци.

Смърков уточни, че има потвърждение, че корабособственикът чрез агента си във Варна, е направил нужното, за да бъдат моряците настанени. По думите му след пристигането си във Варна те ще преминат и през медицински прегледи. 

Областният управител отказа да коментира дали има паднали от кораба контейнери и риск за околната среда, като подчерта че всякакви твърдения биха били спекулативни, докато институциите не извършат нужните проверки и получат точна информация.

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът е спасен

По думите му към момента няма и актуална информация за състоянието на кораба, но няма данни той да е потънал.

Смърков изрази задоволство от добрия изход на проведената операция за спасяването на екипажа, като подчерта специално участието на Военноморските сили и на „Гранична полиция".

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че проверяват за замърсяване в Черно море след днешния инцидент с контейнеровоз. Към момента не са установени видими следи от замърсяване при първоначалния оглед. Предстоят лабораторни изследвания на морската вода в пет пункта по Черноморието. 

Корабът CONTSHIP JET е плавал под либерийски флаг с курс към пристанище Констанца, когато в 12:00 ч. е поразен от дрон. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху кораба, съобщиха от Министерството на отбраната. Непосредствено след първия удар три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа на кораба.

Информация за наблюдавани морски дронове е постъпила в оперативния център на Военноморските сили от френски самолет от морската патрулна авиация, който изпълнява полет над западната част на Черно море.

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Сигналът за инцидента е получен в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. По данни на екипажа на борда са превозвани 421 контейнера.

В 12:13 ч. моряците са напуснали плавателния съд, след което незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района са изпратени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция“. В 12:53 ч. осем от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 са се намирали в спасителната лодка на контейнеровоза.

Целият екипаж е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирано е посрещането на моряците от служители на „Гранична полиция“ и медицински екипи.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
контейнеровоз атака с дрон Черно море
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