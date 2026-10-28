Среща на върха Русия-Африка: Египетският президент замина за Москва за ключови разговори

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси отпътува за Москва, за да участва в третата среща на върха между Русия и Африка. Посещението подчертава стратегическото значение на отношенията между Москва и африканските държави, като се очаква да включва и директна среща с руския президент Владимир Путин.

Този форум е продължение на дипломатическите усилия, започнали с първата среща на върха през октомври 2019 г. в руския град Сочи. Тогава събитието беше проведено под съвместното председателство на Ас Сиси и Владимир Путин, в момент, когато Египет заемаше ротационното председателство на Африканския съюз, което му придаваше ключова роля в диалога.

Програма на посещението и двустранни срещи

Според информация на египетската новинарска агенция МЕНА, цитирана от BTA World, се очаква утре египетският държавен глава да произнесе реч по време на пленарното заседание на форума. Това изявление ще бъде наблюдавано внимателно за сигнали относно позицията на Египет по ключови регионални и глобални въпроси.

Освен участието си в основната програма на срещата, президентът Ас Сиси ще проведе и редица двустранни срещи. Най-значимата от тях ще бъде разговорът му с руския президент Владимир Путин, където вероятно ще бъдат обсъдени теми от взаимен интерес, включително сигурност, икономическо сътрудничество и регионални конфликти.