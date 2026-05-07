Свят

Северна Корея: Не сме обвързани с никакъв договор за неразпространение на ядрени оръжия

Пхенян твърди, че статутът му на ядрена сила е „необратим“

7 май 2026, 08:17
Източник: iStock Photos/Getty Images

С еверна Корея обяви, че не е обвързана с никакъв договор за неразпространение на ядрени оръжия, предаде "Ройтерс", като се позова на изявление, разпространено от севернокорейската агенция КЦТА.

Пхенян се оттегля от Договора за неразпространение на ядрените оръжия

Ким Сон, постоянен представител на Северна Корея в ООН, заяви, че САЩ и някои други държави „замърсяват атмосферата“ на 11-та конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, провеждана в централата на ООН, като повдигат въпроса за ядрените оръжия на Северна Корея, съобщава КЦТА.

Пхенян се оттегли от Договора за неразпространение на ядреното оръжие през 2003 г. и оттогава е провел шест ядрени опита, в нарушение на многократните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, и се смята, че притежава десетки ядрени бойни глави, припомня Франс прес.

По конституция КНДР е ядрено въоръжена страна

„По време на 11-та Конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, която се провежда в ООН, САЩ и някои техни следовници, без никакво основание поставят под въпрос настоящия статут и суверенните права на Северна Корея“, заяви посланикът на Пхенян в ООН Ким Сон.

„Статутът на Корейската народнодемократична република като ядрена държава няма да се промени в зависимост от външни реторични изявления или едностранни желания“, добави той. Ким Сон отбеляза, че ядреното положение на страната е „записано в Конституцията, която ясно определя принципите за използване на ядреното оръжие“.

Северна Корея вдигна мораториума върху изпитанията на балистични ракети

Пхенян не престава да потвърждава отказа си да се откаже от ядреното си оръжие, наричайки своята траектория „необратима“ и обещавайки да укрепва своите способности.

Страната разви връзки с Русия и я подпомогна  в конфликта в Украйна, изпращайки войски и техника, получавайки в замяна военна технологична помощ от Москва.

Северна Корея отстъпи - отказва се от ядрените си програми

Деветте държави, притежаващи ядрено оръжие – Русия, САЩ, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израел и Северна Корея – са разполагали с общо 12 241 ядрени бойни глави през януари 2025 г., според Международния институт за изследвания за мира в Стокхолм.

Почти всички тези бойни глави принадлежат на Русия и САЩ, което е 90% от  ядрени оръжия в света, допълва Институтът.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
