Технологии

Apple има най-хубавия сериозен проблем

Компанията се радва на много голям интерес към своите компютри. Толкова голям, че има недостиг и тя постепенно спира приемането на поръчки за някои модели. Оказва се обаче, че ситуацията е по-сложна и ще са нужни месеци за нормализирането ѝ

Мартин Дешев Мартин Дешев

7 май 2026, 08:15
Източник: Apple

Т ова е парадокс, на който много компании биха завидели: огромно търсене на продуктите, до степен, че е невъзможно да се покрие търсенето. Точно в такава ситуация се намира Apple днес, тъй като недостигът на ключови компоненти, особено памет, принуждава компанията да намали конфигурациите и дори да спре да приема поръчки за определени модели.

На пръв поглед това е знак за успех. Но ако се вгледаме по-внимателно, ще видим много по-сложно предизвикателство. На пръв поглед, невъзможността да се справи с търсенето е проблем на „златния стандарт“. Това потвърждава, че преходът към най-новата M-серия процесори е безусловен триумф. Както Mac Mini, така и Mac Studio са си извоювали доминиращи позиции в съответните си сегменти – първият като крал на стойността на настолните компютри, а вторият за креативни професионалисти. 

Според главния изпълнителен директор Тим Кук, ограниченията в доставките могат да продължат с месеци, като компанията се бори да постигне баланс между търсене и предлагане. Основен двигател е нарастващият интерес към локалното изпълнение на задачи с изкуствен интелект – на лични машини, а не в облака. Силициевата архитектура на Apple, с нейния унифициран дизайн на паметта, прави устройствата ѝ особено привлекателни за такива клиенти.

Но само търсенето не е проблемът. Истинското ограничение се крие по-дълбоко във веригата за доставки – по-специално, глобалният недостиг на чипове за RAM. Този недостиг принуди Apple да вземе трудни решения. Компанията премахна някои конфигурации, включително модели с голям капацитет на паметта, а в някои случаи спря да предлага специфични опции напълно.

Въпреки че наличието на табела „разпродадено“ първоначално може да повиши престижа на марката, „най-добрият проблем, който може да имате“, бързо се превръща в сериозен, когато се превърне в дългосрочен. В професионалния свят хардуерът е инструмент, а инструментите са ограничени във времето. Студио, което се нуждае от Mac Studio за проект, започващ през юни, няма да чака до септември Apple да разреши недостига на чипове. 

Ако Apple не може да задоволи търсенето, рискува да насочи най-лоялните си клиенти към Windows или Linux. След като професионалната екосистема бъде превключена към друга, тя рядко се връща обратно. Алтернативната цена на загубена продажба през 2026 г. не е просто цената на един Mac, а е стойността на абонаментите и услугите, които потребителят би плащал, ако имаше устройството.

Очевидното решение е да се увеличи предлагането. Но това е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Глобалната верига за доставки е под натиск, особено в области като DRAM и SSD. Това не са компоненти, чието производство може да бъде увеличено за една нощ.

Разширяването на производствения капацитет отнема месеци и включва сложна координация между производители, доставчици и логистични мрежи. Освен това Apple не е единствената компания, която се конкурира за тези ресурси. Същият бум на изкуствения интелект, който стимулира търсенето на Mac-ове, стимулира и търсенето на памет в центрове за данни, сървъри и други системи.

Междувременно Apple се справя със ситуацията, като опростява продуктовата си гама – премахва базовите или по-малко достъпни конфигурации и се фокусира върху това, което реално може да произведе. Макар че това помага за стабилизиране на доставките, също така променя предлагането на продукти, повишавайки входните цени или ограничавайки персонализирането. 

Сега Apple трябва да се осланя на несравнимото си предимство във веригата за доставки, за да се справи с проблемите. Независимо дали чрез големи предварителни плащания към доставчици или преконфигуриране на производствените линии, за да се даде приоритет на най-печелившите артикули, компанията трябва да действа спешно. В технологичната индустрия най-добрият проблем остава такъв само ако е решен бързо. В противен случай това е просто пропусната възможност. 

Редактор: Мартин Дешев
Apple MacBook Pro MacBook Air лаптоп хардуер компютър технологии изкуствен интелект чип процесор
Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Семейство, спряло в аварийната лента заради нужда на дете, отнесе солена глоба

Мир или „мащабни бомбардировки": Тръмп даде последен шанс на Иран за споразумение

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Над 1000 овце „изчезнаха" от ферми в Смолян и Чепеларе

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

29-годишен мъж преби пастрока си след среднощен конфликт; пострадалият е приет в болница с наранявания на главата

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

Експерти анализират причините за огнището на MV Hondius; броят на жертвите и заразените продължава да расте

НОИ обяви графика за пенсиите през май: Изплащането започва на 7 май

Пенсионерите, получаващи парите си по банков път, ще ги вземат още в първия ден, а обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май

България Преди 1 час

Омбудсманът призова НС за спешни законодателни решения по ключови проблеми на гражданите

Велислава Делчева подчертава, че се наблюдава значителният ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост

Смъртоносната зараза на круизен кораб: Пътници са се прибрали по домовете си, преди да разберат, че са носители

Хантавирус с 40% смъртност удари луксозна експедиция; здравните власти в САЩ и Европа са в бойна готовност, след като заразени туристи се разпръснаха по света

Иран отрече всякаква намеса във взрива на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

Храната става токсична: 5 метода на готвене, които вредят на тялото

Дори обикновеното пържене може да има непредсказуеми последици за организма

Последно заседание на служебния кабинет, какво обсъждат министрите

Започва изплащането на пенсиите за май

Всички плащания се извършват по установения график и не се очакват забавяния, посочват от НОИ

„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!": Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн

Федерален съдия публикува документа години след смъртта на милионера, след като бившият му съкилийник разкри как е попаднал на скритата бележка

Два чуждестранни дрона се разбиха в Латвия

Единият се е разбил в съоръжение за съхранение на нефт в Резекне

Заради Джиро д'Италия: Мащабни промени в движението в София

Мерките засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите

Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

Папката ще получат от „Прогресивна България”

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

Тото от Hell's Kitchen: Музикалният бизнес в днешно време е една асансьорна музика! (ВИДЕО)

Джон Малкович получи хърватско гражданство

Българския лъв - предаване, посветено на Никола Цолов (07.05.2026)

Костадин Ангелов: Христо Янев извлече максимума от този отбор на ЦСКА

Започна изплащането на пенсиите за май

Два чуждестранни дрона се разбиха в Латвия

