Печалбата на Shell скочи с 19% заради поскъпването на петрола

Печалбата след данъци за периода януари-март достигна 5,69 млрд. долара спрямо 4,78 млрд. долара през първото тримесечие на 2025 г., съобщи Shell в отчета си

7 май 2026, 09:41
Б ританският енергиен гигант Shell отчете 19% ръст на нетната печалба за първото тримесечие, след като войната в Близкия изток доведе до силно поскъпване на петрола и газа на фона на нестабилна търговия.

Печалбата след данъци за периода януари-март достигна 5,69 млрд. долара спрямо 4,78 млрд. долара през първото тримесечие на 2025 г., съобщи Shell в отчета си.

„Shell постигна силни резултати благодарение на постоянния ни фокус върху оперативната ефективност в тримесечие, белязано от безпрецедентни сътресения на световните енергийни пазари“, заяви главният изпълнителен директор Ваел Саван.

Източник: БГНЕС    
