Семейство, спряло в аварийната лента заради нужда на дете, отнесе солена глоба

С емейство е отнесло голяма глоба заради кратко спиране в аварийната лента на АМ „Тракия“. Престоят станал, след като тяхното малко дете заявило спешна физиологична нужда. Бащата отбил и спрял в аварийната лента, а майката помогнала на двегодишното дете.

Точно в този момент автомобилът е бил в обсега на тол камера. Резултатът е 526 евро глоба и 3 месеца без книжка за водача. Законът е категоричен в кои случаи е разрешено спирането в аварийна лента, но според юристи има разумни аргументи за обжалване на тежкото наказание.

„Случаят е от миналата година октомври, като ни се обадиха през февруари тази година. Казаха ни, че сме направили това нарушение, казаха да отидем до полицията в Перник, оттам да отидем до полицията в Ихтиман и след това получихме наказателното постановление. До колкото разбрахме, ако не ни връчат акта, ще бъдат санкционирани. Приложиха нашето възражение, но въпреки това то не беше уважено и се наложи да си търсим правата в съда”, коментира пред NOVA бащата, който е отбил и спрял в аварийната лента.

„За мен е абсурдно да нямаме възможност да използваме аварийната лента за такива случаи, които могат да се наложат на всеки човек”, казва майката.

Според адвокат Силвия Петкова в конкретния случай съдът би могъл да не наложи наказание на водача.

„Има една разпоредба в закона за административните нарушения и наказания, която разглежда така наречените маловажни случаи на административно нарушение. Съдът ще трябва да прецени в конкретната ситуация дали има някакво отклонение от обичайния случай на такъв тип административно нарушение. В конкретния случай смятам, че има такова отклонение и съдът би могъл да приложи тази разпоредба, като не наложи наказание на водача. В този случай не са настъпили никакви общественоопасни последици. Нещо повече - потенциални общественоопасни последици са предотвратени, защото, докато малкото дете има конкретна физиологична необходимост, то може да разсейва водача, да пречи на самото движение на автомобила и това може да създаде сериозна предпоставка за пътнотранспортно произшествие. Всички тези обстоятелства трябва да бъдат отчетени”, заяви адвокат Петкова.