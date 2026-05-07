България

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

29-годишен мъж преби пастрока си след среднощен конфликт; пострадалият е приет в болница с наранявания на главата

7 май 2026, 09:45
С лужители на Районното управление в Свищов задържаха 29-годишен мъж от дунавския град за причиняване на телесна повреда на пастрока му, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Сигнал за случая е получен около 22:30 ч. в сряда. По първоначална информация между двамата е възникнал скандал, който е прераснал в сбиване. Младият мъж е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, а пастрокът му, на 48 години, е настанен за лечение във великотърновската болница с травма на главата, допълниха от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че през март служители на Районното полицейско управление в Горна Оряховица задържаха жена от село Върбовка за причиняване на телесна повреда на майка ѝ.

Източник: Кореспондент на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова    
Задържане Телесна повреда Свищов Пастрок Семейно насилие Сбиване Полицейско разследване Болница МВР Велико Търново
Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

В Китай мислят далеч отвъд стандартното, немислимо в Европа, където регулациите посичат амбициите в зародиш. В Поднебесната битката предстои да се развихри и тя ще е за въздуха над градовете

Брюксел търси резервен план за самолетното гориво преди летния сезон

ЕС подготвя мерки след кризата в Ормузкия проток и скока на цените

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

Тя ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в София

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

Според Владимир Митев президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

"Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало", отбеляза той

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса": Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Въздушна линейка приземи пореден пациент от блокирания край Кабо Верде лайнер; здравните власти в Нидерландия са в готовност да поемат случая

Домати „на едро" за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Търговци слагат надценки от над 300%, докато българските производители фалират; череши по кварталните магазини се продават на „космически“ цени до 75 евро за килограм

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

Полицията задържа собственика на животното след инцидента; по случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата

Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли

Отделът за информационна сигурност на ЕС разкри мащаба на руската намеса: Целта е всяване на недоверие в институциите и поляризация на обществото

Тези избори са първият голям тест за 63-годишния Стармър, чиято популярност спадна след серия грешки, промени в позициите и скандали, което предизвика вътрешнопартийни призиви за смяна на премиера

Тото след Hell's Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Експерти анализират причините за огнището на MV Hondius; броят на жертвите и заразените продължава да расте

НОИ обяви графика за пенсиите през май: Изплащането започва на 7 май

Пенсионерите, получаващи парите си по банков път, ще ги вземат още в първия ден, а обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май

