Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

С лужители на Районното управление в Свищов задържаха 29-годишен мъж от дунавския град за причиняване на телесна повреда на пастрока му, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Сигнал за случая е получен около 22:30 ч. в сряда. По първоначална информация между двамата е възникнал скандал, който е прераснал в сбиване. Младият мъж е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, а пастрокът му, на 48 години, е настанен за лечение във великотърновската болница с травма на главата, допълниха от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че през март служители на Районното полицейско управление в Горна Оряховица задържаха жена от село Върбовка за причиняване на телесна повреда на майка ѝ.