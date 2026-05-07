Саботаж от въздуха: С дрон унищожиха 1400 декара пшеница в община Болярово

Земеделецът Николай Димов оцени щетите на 400 000 евро и обвърза атаката със свои сигнали за мащабни злоупотреби с европейски средства

7 май 2026, 08:52
Б езпрецедентна атака по въздух унищожи огромни масиви с пшеница в землището на община Болярово. Над 1400 декара са били умишлено напръскани с тотален хербицид от селскостопански дрон. Потърпевшият земеделец Николай Димов заяви, че саботажът е директно отмъщение заради негови разкрития за мащабни злоупотреби с европейски пари.

Това е поредният жесток удар срещу бизнеса на Димов. Миналата година той претърпя огромни загуби, след като бяха умишлено запалени негови комбайни. Самият той оценява щетите по селскостопанската си техника на около 4 милиона лева. Сега терорът продължава на полето.

"Значи това зад мене е посев с пшеница, напръскана е с тотален хербицид. Като площ е някъде около 1400 декара, но това не е крайна цифра. Говоря така, защото всеки ден се появява все някъде още", разказа Димов, докато оглежда съсипаната реколта. Предстои комисия от общината да опише точния размер на засегнатите земи.

Нарушителите са действали прецизно под прикритието на въздуха, за да не оставят следи от гуми. Посевите обаче ясно показват откъде е минала машината.

"Няма следи от наземна техника. Хванахме и следата на дрона. Тя е от порядъка на около 6-7 метра и от там установихме и марката дрон, който е пръскал. Чрез колеги, по тяхна инфорамция, стигнахме и до физическия извършител на деянието", каза земеделецът пред кореспондентът на БГНЕС от Ямбол. Всички данни от неговото собствено разследване са предадени на полицията. До момента да няма задържани.

Щетите само по реколтата са колосални и по груби сметки възлизат на 350-400 хиляди евро. Унищожената хлебна пшеница от сорта „Винио“ е била малко преди фаза изкласяване. Разходите по сеитбата и отглеждането ѝ са напълно направени, а жътвата е трябвало да започне след около месец.

"Значи тоя посев, който е напръскан, няма как да се използва. Тези растения дори и да ги окося сега в момента, животните не ги консумират. Аз имам животни, но няма как да ги използвам. Щетата е тотална", сподели стопанинът. Той изрази и сериозни опасения за дълготрайни последствия върху почвата от химикала, което ще се отрази на бъдещите култури, които ще се сеят там.

Въпреки мащаба на атаката, Димов знае точно откъде идва тя. Проблемът, според него, е в бездействието на иннституциите.

"Причината за нанасянето на тези щети е подавани сигнали от мен за употреба с евросредства, които сигнали потъваха в небитието. Имаше проведени разследвания, подавани вече завършени, установени нарушения, но всичко влиза в прокуратурата и до там", категоричен е той.

До края на деня се очакват резултатите от взетите проби, за да стане ясно какво точно е активното вещество, използвано за масовото отравяне на нивите.

Източник: БГНЕС    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Северна Корея: Не сме обвързани с никакъв договор за неразпространение на ядрени оръжия

