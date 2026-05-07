Автобус се сблъска челно с цистерна с гориво в Индонезия, най-малко 16 са загинали

Катастрофата е станала около обяд в сряда на магистралата в провинция Южна Суматра

7 май 2026, 08:13
Източник: AP/БТА

Пътнически автобус се сблъска челно с цистерна за гориво на магистрала на индонезийския остров Суматра, като катастрофата причини смъртта на най-малко 16 души, предаде "Асошиейтед прес". Ранените са четирима, уточнява агенцията. 

Катастрофата е станала около обяд в сряда на магистралата в провинция Южна Суматра.

Междуградски автобус, превозващ най-малко 20 души, се е ударил в цистерна в насрещното платно, каза Мугоно, служител на местната агенция за извънредни ситуации.

Той заяви, че според първите постъпили информации автобусът е пътувал от Лубуклингау за Джамби. Според версията на полицията прехвърчали искри може да са накарали водача да насочи автобуса извън пътя в опит да избегне по-сериозен инцидент. В този момент обаче отсреща се е движила цистерна с петрол с висока скорост, като времето за избягване на челния удар е било малко.

„При катастрофата се е разразил пожар, като много пасажери в автобуса са били в капан", поясни Мугоно, цитиран от АП.

Сред загиналите са шофьорът на автобуса и 13 пътници, както и шофьорът и спътникът му в кабината на цистерната.

Тъй като списъкът с пътниците се издирва, Мугоно каза, че властите все още събират данни за точния брой на загиналите.

Източник: БТА/Иво Тасев    
