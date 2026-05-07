Местни избори във Великобритания: Първи голям тест за властта на Киър Стармър

7 май 2026, 09:34
Л ейбъристката партия на британския премиер Киър Стармър може бъде санкционирана от избирателите днес по време на местни избори, на които милиони гласоподаватели може да се насочат към крайнодясната партия „Реформирай Обединеното кралство“ или към радикално лявата Зелена партия, отбелязва Франс прес.

От завръщането си на власт през юли 2024 г. след 14 години в опозиция, Лейбъристката партия има трудности да изпълни обещанията си за растеж, като конфликтът в Близкия изток засилва кризата с разходите за живот.

Тези избори са първият голям тест за 63-годишния Стармър, чиято популярност спадна след серия грешки, промени в позициите и скандали, което предизвика вътрешнопартийни призиви за смяна на премиера.

Избирателните секции отварят врати в 7 ч. местно време и затварят врати в 22 ч. местно време, като първите резултати се очакват през нощта и в течение на целия ден в петък.

В Англия ще се гласува за 5000 места в местните органи на властта, а в Уелс и Шотландия избирателите ще  гласуват за нов местен парламент.

Проучванията предвиждат спад за Лейбъристката партия, която може да загуби до 2000 места в Англия и мнозинството си в уелския парламент, което би било за първи път от създаването му през 1998 г.

Там лявата националистическа „Партията на Уелс“ води леко според проучванията, почти наравно с „Реформирай Обединеното кралство“.

Напредъкът на антиимигрантската партия потвърждава тенденцията за фрагментация на британския политически пейзаж, дълго време доминиран от лейбъристи и консерватори.

Консерваторите, водени от Кеми Бейдънок, могат да загубят около 600 места в Англия и да отстъпят локални бастиони на „Реформирай Обединеното кралство“.

В Англия, особено в Лондон – силна територия на Лейбъристката партия – Зелените се надяват на значителни печалби, водени от новия си лидер Зак Полански, който засили левия курс на партията, макар и не без спорове.

В Шотландия Шотландската партия за независимост, която е на власт от 19 години, се стреми да запази мнозинството си, докато Лейбъристката партия рискува да загуби позиции.

