България

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

7 май 2026, 09:48
Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе
Източник: iStock/Getty Images

О бщо 1026 овце липсват от четири ферми в общините Смолян и Чепеларе. Те са регистрирани във ВетИС - електронната система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За тях са предоставяни пасища и са плащани сериозни субсидии. При проверка на място в стопанствата - едно в град Смолян, две в с. Полковник Серафимово и едно в с. Забърдо, инспекторите от агенцията не са намерили нито едно животно, съобщиха от БАБХ.

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език. И четирите ферми имат договор за ветеринарномедицинско обслужване с един и същи лекар. Неговият договор с Областната дирекция по безопасност на храните в Смолян за изпълнение на държавната профилактична програма вече е прекратен.

Инспекторите на БАБХ са успели да се свържат със собственика само на едно от проверяваните стопанства, който бил упълномощен да представлява и останалите трима. В телефонен разговор той първоначално заявил, че животните са били преместени във ферми в Хасковска област, без да са уведомени компетентните органи и без необходимите ветеринарномедицински документи. Попитан за адресите, на които липсващите 1026 овце могат да бъдат намерени, мъжът сменил версията - животните вече били заклани, като за това нямало никакви документи – нито за транспортиране, нито за клане.

Всички „виртуални“ животни вече са заличени от системата ВетИС. На собствениците на четирите животновъдни обекта ще бъдат съставени актове. Данните от проверките ще бъдат предоставени и на други институции за налагане на санкции. 

Източник: БГНЕС    
Липсващи овце БАБХ ВетИС Субсидии Животновъдни обекти Смолян Чепеларе Незаконно клане Нарушения Ветеринарномедицинско обслужване
Последвайте ни
Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Високопоставен командир на

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Как да помогна на котката си по време на раждане

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай</p>

Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

Технологии Преди 20 минути

В Китай мислят далеч отвъд стандартното, немислимо в Европа, където регулациите посичат амбициите в зародиш. В Поднебесната битката предстои да се развихри и тя ще е за въздуха над градовете

<p>Ще има ли недостиг на самолетно гориво в Европа това лято?</p>

Брюксел търси резервен план за самолетното гориво преди летния сезон

Свят Преди 20 минути

ЕС подготвя мерки след кризата в Ормузкия проток и скока на цените

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

България Преди 48 минути

Тя ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в София

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

България Преди 1 час

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

а

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Свят Преди 1 час

Според Владимир Митев президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

България Преди 1 час

"Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало", отбеляза той

Самолет, превозващ болен пътник от круизния кораб с огнище на хантавирус, кацна на летище „Схипхол“ в Амстердам

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Свят Преди 1 час

Въздушна линейка приземи пореден пациент от блокирания край Кабо Верде лайнер; здравните власти в Нидерландия са в готовност да поемат случая

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

България Преди 1 час

Търговци слагат надценки от над 300%, докато българските производители фалират; череши по кварталните магазини се продават на „космически“ цени до 75 евро за килограм

.

Археолози откриха непокътнат римски гроб в Хърватия

Любопитно Преди 1 час

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

България Преди 1 час

Полицията задържа собственика на животното след инцидента; по случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата

э

Анджелина Джоли с важна победа в съда: Планът на Брад Пит се провали

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли

Снимката е илюстративна

Печалбата на Shell скочи с 19% заради поскъпването на петрола

Свят Преди 1 час

Печалбата след данъци за периода януари-март достигна 5,69 млрд. долара спрямо 4,78 млрд. долара през първото тримесечие на 2025 г., съобщи Shell в отчета си

,

Местни избори във Великобритания: Първи голям тест за властта на Киър Стармър

Свят Преди 1 час

Тези избори са първият голям тест за 63-годишния Стармър, чиято популярност спадна след серия грешки, промени в позициите и скандали, което предизвика вътрешнопартийни призиви за смяна на премиера

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

MV Hondius

Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

Свят Преди 2 часа

Експерти анализират причините за огнището на MV Hondius; броят на жертвите и заразените продължава да расте

НОИ обяви графика за пенсиите през май: Изплащането започва на 7 май

НОИ обяви графика за пенсиите през май: Изплащането започва на 7 май

България Преди 2 часа

Пенсионерите, получаващи парите си по банков път, ще ги вземат още в първия ден, а обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Любов на бързи обороти: Ким и Люис хванати ръка за ръка след Бродуей

Edna.bg

Тото от Hell’s Kitchen: Музикалният бизнес в днешно време е една асансьорна музика! (ВИДЕО)

Edna.bg

Обзор на кръга във Висшата лига (35 кръг, 5.05.2026)

Gong.bg

Фаворитът на Джиро д'Италия Йонас Винегор иска да влезе в историята

Gong.bg

Интерпол с голям удар срещу фалшиви медикаменти: Иззеха стоки за 15,5 млн. долара, включително в България (СНИМКИ)

Nova.bg

Започна изплащането на пенсиите за май

Nova.bg