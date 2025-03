Демонстрации в САЩ и Канада: Защо хората се обявиха срещу "Тесла"?

С тотина души се събраха на протест пред представителството на "Тесла" (Tesla) във Вашингтон, предаде ДПА.

Те изразиха своето недоволство от собственика на компанията за производство на електромобили - милиардерът Илон Мъск, който оглавява усилията на администрацията на новия президент на САЩ Доналд Тръмп да намали драстично размера на федералното правителство, което има хиляди служители в столицата.

Демонстрантите издигнаха лозунги и танцуваха на протеста вчера. Шофьорите на преминаващи автомобили изразиха своята подкрепа за протеста, който премина мирно.

Andolan Jeevis in America. Pretty sure Trump, Musk and Fox News have called them anti nationals.



People protest against Elon Musk outside a Tesla dealership in the neighbourhood of Georgetown, in Washington, D.C., U.S., March 22, 2025.

(Pic: REUTERS/Yann Tessier) pic.twitter.com/Y30aSyNFfk