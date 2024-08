Мъск: Не съм дарил пикап на "Тесла" на руския генерал Рамзан Кадиров

И зпълнителният директор на „Тесла“ Илон Мъск отрече да е подарявал на чеченския лидер Рамзан Кадиров електрически пикап „Сайбъртрък“, след като съюзникът на руския президент Владимир Путин публикува видео, на което се вижда как той управлява превозното средство с монтирано върху него оръжие, което прилича на картечница, предаде ДПА.

„Наистина ли си толкова малоумен да мислиш, че съм дарил „Сайбъртрък“ на руски генерал?“, написа вчера Мъск в социалната платформа „Екс“ в отговор на публикация на американския писател и журналист Сет Ейбрамсън.

„Още един пример за това колко лъжат традиционните медии“, продължава милиардерът.

Elon Musk Denies 'Donating' Tesla Cybertruck To Ramzan Kadyrov After Russian General Showed Off Truck With Mounted Gun And Hinted At Its Use In War - Tesla (NASDAQ:TSLA) - Benzinga https://t.co/E4OaUqFsqE