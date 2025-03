Създаване на международен трибунал за агресията срещу Украйна, преди да е станало твърде късно

С потенциално лошо мирно споразумение за Украйна, изправянето на Русия пред отговорност за военни престъпления изглежда по-отдалечено, отколкото по всяко друго време след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Но тази отговорност никога не е била по-важна от сега, не само за Украйна, но и за Европа. И като спешна мярка, Европейският съюз трябва да предприеме действия, за да защити усилията на страната за търсене на отговорност от лошо мирно споразумение — което означава да бъде създаден най-накрая Специалният трибунал за престъплението агресия срещу Украйна.

В стремежа си да нормализира отношенията си с Москва, администрацията на Тръмп показа, че е готова да води преговори за мирно споразумение, което да бъде основно в полза на условията на Русия.

Текущата администрация на САЩ е враждебна към международното правосъдие и действа в съответствие с това. Например, тя наложи тежки санкции срещу Международния наказателен съд за разследванията му срещу израелски официални лица. И тези санкции също така затрудняват работата на съда по разследване на военни престъпления в Украйна и други места, пише Politico .

Непостижима цел ли е мирът в Украйна

Затова при преговорите за мирно споразумение за Украйна не можем да изключим възможността Тръмп да отиде още по-далеч и да приеме амнистия за руския президент Владимир Путин и други висши представители на Кремъл и военни официални лица, замесени в изпълнението на войната. Такава стъпка би била в съответствие с вижданията на американския лидер — че силата прави правото — и с неговото възхищение към Путин.

Не се заблуждавайте, амнистия за сериозни международни престъпления би нарушила международното право. Но при натиск върху Украйна и Европа да приемат споразумение, Тръмп може да изисква те да се откажат от делата си срещу предполагаемите руски военни престъпления и да прекратят други усилия за отговорност.

Такова отстъпление би било подигравка с международното право. То също така би подкрепило виждането, че великите сили могат да действат безнаказано спрямо своите съседи, отваряйки вратата за други автократи да завземат територия на други без последствия.

Всичко това би противоречало на силния интерес на ЕС към международен ред, основан на норми и правила.

