Учени твърдят, че са открили мистериозен подземен "град" под египетските пирамиди

У чени съобщават за сензационно откритие – древен град, разположен на приблизително 1981 метра под повърхността на пирамидите в Гиза. Това идва след две други скорошни находки, които поставят под въпрос установените представи за едно от седемте чудеса на света.

Изследователи от Италия и Шотландия направиха това „новаторско“ откритие с помощта на радарни технологии, които разкриват мащабна подземна структура, простираща се на значителна площ. Те твърдят, че са открили „огромен подземен град“, който надхвърля десетократно размерите на самите пирамиди.

Екипът използва радар за детайлно изобразяване на това, което се намира под Гиза. Въпреки това, някои учени оспорват направените заключения.

На пресконференция на 15 март Никол Чиколо, говорител на проекта, заяви: „Под пирамидите беше открит огромен подземен град.“

„Това новаторско проучване предефинира границите на сателитния анализ и археологическите изследвания.“

Според изследователите находката включва множество структури, сред които осем вертикални стълбообразни образувания под пирамидата на Хефрен. Тези цилиндрични кладенци, наричани от Чиколо шахти, се простират на повече от 640 метра в дълбочина. Всяка от тях е заобиколена от спираловидни пътеки, които водят до две 80-метрови кубовидни структури.

Чиколо твърди, че подобни структури са открити под всяка от трите пирамиди, като те вероятно служат като входни точки към подземния комплекс. Освен това, екипът е идентифицирал пет многоетажни структури, свързани чрез проходи, които се намират над осемте вертикални шахти. Още по-дълбоко под основата на пирамидите, се предполага наличието на допълнителни, досега неизвестни, конструкции.

