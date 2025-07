Дания поема председателство на Съвета на ЕС

Д ания поема днес за осми път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС, като си поставя за цел до края на годината да постигне напредък по въпросите със сигурността, отбраната, миграцията, разширяването и общия бюджет.

ЕС трябва да работи с НАТО за подобряване на сигурността и отбраната, се посочва в програмата на Датското председателство. Военното нападение на Русия срещу Украйна показа спешната необходимост от ускорено развитие на европейското отбранително производство и от възпиране на хибридните заплахи, подкрепата за Киев ще бъде сред водещите цели на председателството, се допълва в документа.

🇵🇱🇩🇰 Poland hands over the 🇪🇺 Presidency to Denmark!



In Jakarta, a symbolic handover took place: 🇵🇱 Amb. Barbara Szymanowska passed the EU Presidency🇪🇺 baton to 🇩🇰 Amb. Sten Frimondt Nielsen.



We believe in 🇩🇰 strong leadership in building „A strong Europe in a Changing World”🤞 pic.twitter.com/axLozKaLJA