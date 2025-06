Дания поема председателството в ЕС на 1 юли

Д ания, известна с подкрепата си за строгата миграционна политика, която намери редица последователи в Европа, възнамерява да използва ролята си на председател на Съвета на ЕС от 1 юли, за да затегне още повече условията за кандидатите за убежище, съобщи АФП.

Миграционната политика "е свързана със сигурността [...] Трябва да имаме по-сигурна, стабилна и устойчива Европа, а това няма да стане, ако не контролираме човекопотока към Европа", каза датската министърка на европейските въпроси Мари Биер по време на представянето на приоритетите на бъдещото председателство.

Министър-председателката Мете Фредериксен обяви ясно намеренията си по време на неотдавнашно пътуване в Берлин и планира да действа по два фронта - обработване на молбите за убежище извън ЕС и ограничаване на обхвата на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

"Имаме нужда от нови решения, за да ограничим притока към Европа и да връщаме ефикасно тези, които нямат право да останат в нашите страни", заяви тя пред канцлера Фридрих Мерц, който похвали датския модел.

Фредериксен си е изградила репутация като социалдемократка със строг подход в Европа, с твърда линия спрямо миграцията, която ѝ е донесла повече критики от левицата, отколкото от десницата. Сега ѝ се предоставя възможност да приложи този подход на европейската сцена, пише онлайн изданието "Политико".

