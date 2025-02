CNN: Нарастващото недоволство срещу Мъск създава риск за Тръмп

П олитическите рискове за републиканците нарастват, докато съдебните поражения на администрацията се трупат, а хаосът се засилва от противоречивите указания на Илон Мъск, ръководителя на SpaceX, превърнал се в правителствен "резач на разходи".

Това посочва Стивън Колинсън за CNN.

Доналд Тръмп често процъфтява в хаоса, който сам създава, а агресивните мерки на Мъск спрямо държавната администрация отразяват гнева на избирателите от миналогодишните избори, пише Колинсън.

За някои привърженици на Тръмп, които споделят антиелитната му реторика, натискът върху федералните служители е политическа цел сама по себе си. За по-широкия консервативен електорат, намаляването на държавния апарат винаги е било популярно, коментира авторът на CNN.

Затова действията на Мъск може да се окажат печеливши – поне засега, допълва той.

NEW from me for @thehill:



Normally hush-hush @GOP officials are now openly warning Trump that billionaire Elon Musk is wearing out his welcome in Washington. https://t.co/GeKV7JqvAm