САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

А мериканският държавен секретар Марко Рубио заяви в четвъртък, че САЩ може да използват военни и разузнавателни средства срещу мексиканските наркокартели, предаде Ройтерс. Това стана два дни след като правителството на президента Доналд Тръмп обяви решението си, че няма да иска смъртни присъди за трима наркобарони, съдени в САЩ.

По този повод президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум увери в петък, че американски военнослужещи няма да влизат на мексиканска територия, информира Ройтерс. Световната агенция отбеляза, че по-рано в петък американският в. "Ню Йорк таймс“ е съобщил, че Тръмп е подписал директива до Пентагона да започне да използва военна сила срещу определени латиноамерикански наркокартели.

Веднъж вече – в началото на май, американският държавен глава обяви публично, че е предложил да изпрати американски войски в Мексико, за да помогнат на мексиканската президентка в борбата с картелите. Тогава тя отказа, припомня Ройтерс.

Заместник-говорителката на Белия дом Ана Кели аргументира пред британския в. "Таймс“ секретната директива на Тръмп към армията с "приоритета му да защити родината“. Изданието отбелязва, че не е необичайно да се използват военни сили за гражданско правоприлагане. Примерът е с американския военноморски флот, който е пресичал заподозрени трафиканти на наркотици под наблюдението на Бреговата охрана на САЩ, обръща внимание изданието.

Друг британски вестник – "Индипендънт“, припомня, че предишното значимо използване на американски военни в Латинска Америка за правоприлагане зад граница бе през 1989 г., когато президентът Джордж Буш прати армейски части в Панама, за да арестуват местния диктатор Мануел Нориега. Впоследствие той бе обвинен в трафик на наркотици в американски съд.

Тогава Общото събрание на ООН осъди американската акция в Панама като "фрапантно нарушение на международното право“, въпреки че американското Министерство на правосъдието заяви, че е в правомощията на Буш да използва войски за арест на чуждестранен беглец извън територията на САЩ, припомня "Индипендънт“.

Мексиканската президентка Шейнбаум отбеляза в петък, че нейното правителство е било информирано по-рано за очаквано разпореждане за подобни действия сега от Вашингтон, но тя няма нищо общо с американските военни, които биха пристигнали в страната ѝ, посочва Ройтерс. Всяко използване на американски военни сили срещу картели може да създаде правни казуси, допълни Шейнбаум, цитирана от световната агенция.

По-рано през седмицата - във вторник, американски прокурори заявиха, че няма да искат смъртни присъди по делата си срещу мексикански наркобарони, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. Обвиняеми в тези случаи са съоснователят на картела "Синалоа“ Исмаел Самбада, известен като Ел Майо, наркобосът Рафаел Каро Кинтеро, обвинен в организирането на убийството на служителя в американската Агенция за борба с наркотиците (ДЕА) Енрике Камарена, наричан Кики, през 1985 г., и Висенте Карильо Фуентес, познат като Вицекраля на картела "Хуарес“, уточняват световните агенции.

В писма до съдиите, разглеждащи всеки от случаите, Джоузеф Носела, временно изпълняващ длъжността прокурор на Източния район на град Ню Йорк, посочва, че главният прокурор и министър на правосъдието на САЩ Пам Бонди лично "е разпоредила и е упълномощила неговата служба да не иска смъртно наказание“, уточнява вестник "Ню Йорк таймс“.

Изгледите за американска военна намеса в Мексико

Правителството на Доналд Тръмп може да използва военните, за да преследва латиноамерикански наркобанди, категоризирани от Държавния департамент на САЩ като глобални терористични организации, предаде Ройтерс в петък, позовавайки се на изявление на държавния секретар Марко Рубио от предния ден. Той каза, че правителствената администрация вече може да използва военните, за да преследва картелите.

"Това ни позволява да противодействаме пряко на тяхната дейност и да използваме други инструменти на американската власт, разузнавателни агенции, Министерството на отбраната, каквото и да е (...), за да повлияем на тези организации, ако имаме такава възможност“, каза Рубио, цитиран от Ройтерс. "Трябва да започнем да тълкуваме (наркокартелите) като въоръжени терористични организации, а не просто като организации за търговия с наркотици“, добави той. От Белия дом са инструктирали Пентагона да подготви варианти, допълва световната агенция на базата на информация на американски представители.

Правителството на Тръмп категоризира през февруари мексиканския картел "Синалоа“ и други наркобанди, както и венецуелската престъпна група "Трен де Арагуа“, като "глобални терористични организации“. Категоризацията бе в контекста на засилването на имиграционните мерки срещу предполагаеми членове на престъпни групи от страна на Тръмп, който наскоро (на 20 януари) бе започнал в Белия дом втория си президентски мандат.

Информацията на "Ню Йорк таймс“ от петък гласи, че президентът е подписал директива, без тя да става публично достояние, за използване на военна сила срещу престъпните групи. Американски представител потвърди пред Ройтерс това разпореждане, като каза, че военни действия срещу определените групи не се предвиждат скоро и не е ясно точно какъв тип операции ще бъдат осъществени. Втори американски служител заяви, че тази заповед дава на военноморските сили на САЩ правомощията за операции по вода, с които може да се пресича притокът на наркотици в САЩ.

Операциите могат да включват и целеви акции. Американската армия вече засилва въздушното си наблюдение на мексиканските наркокартели, за да събира разузнавателна информация, на базата на която ще се реши как най-добре им се противодейства, отбелязва Ройтерс.

Браян Финъкейн от мозъчния тръст "Международна кризисна група“ (International Crisis Group/ICG) е на мнение, че военните действия в Мексико "би било трудно да се съобразят със законодателството на съответната страна или с международното право“. "Въпреки че едни военни действия на САЩ в Мексико почти сигурно биха били незаконни, на практика подобна незаконност може да не се окаже ефективна спънка“, каза Финъкейн за Ройтерс след оповестяването на глобалните терористични организации през февруари.

Тръмп публично заяви, че САЩ ще предприемат едностранни военни действия, ако Мексико не успее да разбие наркокартелите, припомня Ройтерс. Действията на Вашингтон за преследване и борба с мексиканската картелна дейност, чрез която на американска територия влизат огромни количества от смъртоносния фентанил, предизвикаха напрежение с южния му съсед, който понякога ги възприема като посегателство над мексиканския суверенитет. Шейнбаум публично нарече всяко подобно действие "нарушение на суверенитета на Мексико“.

Американският държавен глава е обмислял военни действия в Мексико и по време на първия си мандат, припомня Ройтерс. Бившият му министър на отбраната - Марк Еспър, пише в мемоарите си, че Тръмп е попитал поне два пъти през 2020 г. дали военните могат да „изстрелят ракети в Мексико, за да унищожат нарколаборатории“. Според написаното в мемоарите отговорът на Еспър бил, че това би било незаконно и акт на война, посочва Ройтерс.

Шейнбаум постави в петък под въпрос твърдението на министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Бонди от предния ден, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е свързан с мексиканския картела "Синалоа“. Мексиканската президентка заяви, че страната ѝ не разследва предполагаеми връзки и тя самата не разполага с доказателства за тях. Ако Вашингтон има доказателства, трябва да ги сподели, каза Шейнбаум.

Делата срещу наркобосове

Седемдесет и седем годишният съосновател на картела "Синалоа“ – Исмаел Самбада, когото испанският в. "Паис“ нарича „наркобосът с хиляда живота“, е обвинен по 17 дела за разпространение на наркотици, конспирация и отвличане. Рафаел Каро Кинтеро е на 72 г., с десет години по-млад от него е Висенте Карильо Фуентес, обвинен като бивш ръководител на картела "Хуарес“.

"Ню Йорк таймс“ отбелязва, че решението на Министерството на правосъдието на САЩ да не иска смъртни присъди за тримата противоречи на заявения от него интерес да настоява по-често отпреди за смъртно наказание. През февруари тази година Бонди отмени мораториума върху екзекуциите, въведен при предишния американски президент Джо Байдън, припомня вестникът. През април тя обяви, че прокурорите ще поискат смъртно наказание за Луиджи Манджоне, обвинен в убийството на главния изпълнителен директор на застрахователната компания "ЮнайтедХелткеър" Браян Томпсън през декември в Манхатън, отбелязва "Ню Йорк таймс“.

Друг американски вестник – "Лос Анджелис таймс“, извежда цитат на Тръмп от 2022 г., който гласи: "Ще поискаме всеки, който продава наркотици, или е хванат да продава наркотици, да получи смъртна присъда за своето ужасно престъпление“. "Ню Йорк таймс“ на свой ред припомня, че президентът призова за смъртно наказание за обвиняеми, осъдени за убийство на служител на реда – какъвто е случаят сега с Кинтеро.

Той и Самбада не се признаха за виновни по редица обвинения в трафик на наркотици. Наказателните преследвания са отделни, но ги обединяват подсъдимите - двама от най-известните наркобарони в Мексико, акцентира АП.

Прокурорите заявиха още през зимата, че водят разговори със защитата на Самбада за признаване на вината, припомни Ройтерс. Не е ясно дали премахването на смъртното наказание от дневния ред на делата срещу тях е знак за възможно извънсъдебно споразумение с признаване на вината, отбелязва световната агенция. Адвокатите им приветстваха решението, но бяха предпазливи в прогнозите си.

Сега адвокатът на Ел Майо - Франк Перес, каза, че решението на правителството "бележи важна стъпка към справедливо решение“. "Приветстваме решението на правителството да не налага смъртно наказание на нашия клиент“, посочи Перес. През февруари Самбада заяви, че е готов да се признае за виновен по обвинения, свързани с трафик на наркотици, пране на пари и притежание на оръжие, ако американските прокурори изключат варианта за смъртно наказание по неговото дело, припомни Ройтерс.

Самбада убягва на властите в продължение на години, докато не е арестуван близо до град Ел Пасо, в американския щат Тексас, през миналото лято. Той описва акцията по ареста като "отвличане в Мексико". Един от синовете на дългогодишния партньор на Самбада, легендарния наркобарон Хоакин Гусман-Ел Чапо - Хоакин Гусман Лопес, е арестуван заедно със Самбада и пледира невинен във федерален съд в Чикаго.

Ел Майо твърди, че Хоакин-младши го е подмамил, отвлякъл и предал на американски федерални агенти. Друг от синовете на Ел Чапо – Овидио, миналия месец се призна за виновен по четири обвинения, две от които по случаи, свързани с трафик на наркотици и престъпна дейност на картела "Синалоа", предаде Ройтерс.

От друга страна, адвокатката на Кинтеро, Елизабет Маседонио, заяви, че тя и нейният клиент "очакват с нетърпение бързото разрешаване на този въпрос, за да приключи спорът за всички страни“, информира Ройтерс. Кенет Монтгомъри, адвокат на Фуентес, приветства прокурорите за "чудесното решение“, посочвайки, че "смъртното наказание в цивилизовано общество е нецивилизовано“, информира "Ню Йорк таймс“. Фуентес бе екстрадиран в САЩ през зимата заедно с Кинтеро и още 27 заподозрени членове на картели в рамките на най-голямото предаване от Мексико на заподозрени в трафик на наркотици за последните 10 години, акцентира Ройтерс.

Делата се водят в същата федерална съдебна палата в Бруклин, където беше осъден съоснователят на картела "Синалоа" Ел Чапо. Той излежава доживотна присъда в затвор с максимална степен на сигурност в американския щат Колорадо, припомня Ройтерс.

Картелът "Синалоа“ е най-старата престъпна групировка в Мексико, претърпяла различни формации, датиращи от 70-те години на миналия век. Той е мощен играч на наркопазара с мащабна мрежа. Бивш мексикански министър, например, е осъден за вземане на подкупи в замяна на помощ за картела, отбелязва Ройтерс.

Ел Чапо и Ел Майо разрастват регионална престъпна група в огромен производител и контрабандист на кокаин, хероин и други незаконни наркотици в САЩ. Самбада е смятан за стратег и посредник при сделките на картела, но прокурори твърдят, че той е бил замесен и в насилието, като в един момент е поръчал убийството на собствения си племенник, посочва Ройтерс. Каро Кинтеро ръководи картела в Гуадалахара, части от който по-късно се сливат в структурите на "Синалоа". Белият дом го нарече „един от най-свирепите картелни босове в света“.

Прокурори заявиха, че той е отговорен за изпращането на тонове хероин, метамфетамин, марихуана и кокаин в САЩ и е отвлякъл, измъчвал и убил агента на ДЕА Енрике Камарена като отмъщение за акция срещу плантация за марихуана. Убийството беше екранизирано в телевизионния сериал "Наркос: Мексико“.

Поради законите за екстрадиция чуждестранни обвиняеми рядко се изпращат в Съединените щати, ако ги заплашва екзекуция, а прилагането на смъртно наказание от САЩ е сериозен проблем с мексиканското правителство, обръща внимание в. "Ню Йорк таймс“. Тук роля играят причините за влизане на всеки един чуждестранен гражданин на територията на САЩ и обстоятелствата около него, посочва изданието.

Картелите в Синалоа и в Хуарес се разделят и последвалата им борба за контрол над град Хуарес довежда до един от най-кървавите конфликти във войната с наркотиците. Братът на Карильо Фуентес е убит през 2004 г., след като Ел Чапо е наредил ликвидирането му според показания на свидетели.

Войната в картела "Синалоа“ продължава

Войната в наркокартела "Синалоа“ продължава и една година след ареста на Самбада, отбелязва Ройтерс в материала си по повод годишнината от задържането на 25 юли 2024 г. Той и Ел Чапо оглавяват различни фракции в престъпната организация, твърдят прокурори. Арестите на двамата са предизвикали разрив в картела и вълна от насилие, която не спира и до днес, отбелязва внимание Ройтерс.

Анализатори в областта на сигурността заявяват пред Ройтерс, че насилието в щата Синалоа е достигнало най-високото си ниво от последното голямо разцепление в картела - през 2008 г. Тогава "Синалоа“ се отделя от картела на братята Белтран Лейва – Маркос Артуро (който е водещата фигура), Карлос, Алфредо, Марио Алберто и Ектор.

"Едно е да нарушиш пакт чрез предателство, както се случи тогава, а съвсем друго е да предадеш близък и важен съмишленик, както стана миналата година“, каза през Ройтерс Томас Гевара, експерт по въпросите на сигурността в Синалоа, визирайки предполагаемото отвличане на Самбада с помощта на сина на Ел Чапо. "Сегашната ситуация е по-стряскаща“, добави той.

Властите в Мексико са регистрирали 883 убийства в щата Синалоа за първите шест месеца на тази година, докато подобните случаи са били 224 през същия период на миналата, посочва световната агенция. По-голямата част от тях са в Кулиакан – столицата на северозападния щат.

Местните власти съобщават, че над 1500 души са обявени за изчезнали в Синалоа от септември миналата година - след ареста на Самбада. Служители от сферата на сигурността казват, че са замесени престъпни групировки.

"Животът в Кулиакан вече не е същият“, заявява пред Ройтерс местен служител, пожелал анонимност от страх от преследване. "Не се организират празненства – хората се страхуват“, заявява той, допълвайки, че от съображения за сигурността на децата училищата предпочитат занятия онлайн, вместо присъствено.

Президентката на Мексико Шейнбаум се бори да овладее нарастващото насилие, мобилизирайки хиляди тежко въоръжени военни в Синалоа, наред с хеликоптери, бронирани бойни машини, оръжия с голям калибър и дронове. В същото време Ройтерс подчертава, че постоянно се откриват трупове, като на места те са десетки. Осакатени тела висят на мостове като послания за отмъщение, разменяни между враждуващите фракции.

Улични търговци споделиха пред Ройтерс, че малкото туристи, които все още посещават Кулиакан, вече не търсят плакати на наркобароните Ел Чапо и Ел Майо, превърнали се в най-известните личности от столицата на Синалоа, някога оживен град с над 1 милион жители. Предлаганите като сувенири плакати, които години наред са се радвали на голямо търсене, вече са символ на ужасяващото насилие, отбелязва световната агенция. "Представям си, че в някакъв момент от живота ми туризмът ще се завърне в Кулиакан“, изрази надеждите си пред Ройтерс Ясмин, която продава магнити, ключодържатели и чаши.

Президентът на САЩ Тръмп заяви, че мексиканските власти са "ужасени“ от наркокартелите, и обърна внимание на факта, че престъпните организации имат огромен контрол в страната. По думите му се контролират и мексиканските политици, припомни Ройтерс. Шейнбаум определи тези твърдения като "очевидно неверни“. Мексиканският министър на сигурността Омар Гарсия Харфуч заяви на 20 юли, по време на посещение в щата Синалоа, че приоритет на правителството е "възвръщането на спокойствието у мирните жители“.