Мъск ли беше големият победител на изборите в Германия?

Ф ридрих Мерц e новият канцлер на Германия, но след изборите в неделя има още двама, които също ще бъдат доволни: Илон Мъск и подкрепяната от него дясна партия AfD.

Националистическата партия "Алтернатива за Германия" (AfD), ръководена от Алис Вайдел, постигна исторически успех, като стана втората по големина политическа сила в страната. Тя изпревари лявоцентристката Социалдемократическа партия (СДП), Зелените и Свободната демократическа партия в рамките само на един изборен цикъл. AfD успя да удвои своя електорален дял спрямо изборите през 2021 г., нараствайки от 10,4% на 20,8%.

Партията си осигури 152 места в Бундестага – федералния парламент на Германия – като остана на второ място след дясноцентристката коалиция на Мерц, съставена от Християндемократическия съюз (ХДС) и Християнсоциалния съюз (ХСС), които спечелиха общо 208 места от 630-те в камарата. СДП получи едва 16,4% от гласовете и завоюва 120 места.

Новото германско правителство ще бъде формирано от коалиционния блок на Мерц, а той самият ще стане новият канцлер. В същото време AfD ще бъде най-голямата опозиционна сила, което ще ѝ даде по-голямо влияние в парламентарния дебат и по-широк контрол върху законодателния процес. Въпреки това, всички останали водещи партии обещаха да предотвратят по-нататъшния възход на AfD, като отказаха възможност за коалиция с нея – рядко срещано явление в германската политика, където управлението често зависи от многопартийни съюзи.

Успехът на AfD до голяма степен се дължи на фокуса ѝ върху темите за имиграцията и войната в Русия, които бяха сред водещите въпроси в предизборната кампания. Това развитие също така е победа за Мъск, който отново демонстрира подкрепата си за нарастващото влияние на десните партии в големите западни демокрации.

Илон Мъск и AfD

