Мъск изпрати шокиращ имейл до милиони федерални служители със заплаха за съкращаване

К лючови американски държавни отдели в администрацията на Тръмп инструктираха служителите да не се съобразяват със имейл на Илон Мъск, в който той поиска обяснение какво е постигнал персонала през изминалата седмица.

ФБР, Държавният департамент и Пентагонът бяха сред агенциите, които дадоха такива указания. Други ръководители на отдели посъветваха служителите да се съобразят с имейла, докато някои подканиха персонала да изчакат допълнителни насоки, преди да предприемат действия.

Мъск заяви, че липсата на отговор до понеделник в полунощ ще бъде тълкувана като предизвестие на служителя. Президентът Доналд Тръмп все още не е коментирал имейла.

Le bullshit, c’est FINI. 🚨



Voici le mail envoyé par Musk aux fonctionnaires : qu’avez vous fait cette semaine ?



Si on appliquait ça à nos entreprises et à la fonction publique, on en finirait avec la réunionnite aiguë et des bataillons qui peignent la girafe. 😏#Trump pic.twitter.com/4P9qbvYmXu